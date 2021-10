El Festival de Sitges abre sus puertas invocando al hombre lobo: invitados y películas destacadas

Serán once días de películas en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, desde este jueves 7 de octubre al domingo 17, con la figura del licántropo como leiv motiv del cartel y de esta edición, la número 54. Por ello se conmemorarán los 40 años del estreno de Un hombre lobo americano en Londres de John Landis o de Aullidos de Joe Dante, y también se proyectarán un buen puñado de clásicos más, como El retorno del hombre lobo (1981) de Paul Naschy.

Habrá menos restricciones que el pasado año, pero la pandemia aún condiciona los aforos, en esta ocasión al 70 por ciento de su capacidad. También se ha preferido ser cautos y se han eliminado las maratones o las sesiones más allá de la medianoche. De momento, nada de las jornadas non stop 24 horas seguidas. Aún así, hay ganas de Sitges y de cine. “Este año, la demanda de entradas es brutal. Hay muchas sesiones que están prácticamente agotadas”, explicaba Ángel Sala, el director del festival, en una reciente rueda de prensa. En total se proyectarán 269 obras, y entre ellas más de 169 serán largometrajes.

Inauguración y clausura

Para resaltar la actual influencia de las mujeres en el género fantástico, la elegida para la gala de inauguración ha sido Mona Lisa & The Blood Moon de la estadounidense Ana Lily Amirpour, y que en 2014 ya sorprendió con un singular relato de vampiros, Una chica vuelve a casa sola de noche. Su nueva propuesta nos presentará a un grupo de mujeres marginales con habilidades especiales. Presentada en Venecia, la crítica sobre todo elogió su estilizada puesta en escena. En España tiene distribuidora, Diamond Films, pero no se ha anunciado la fecha de estreno en cines.

Dev Patel en 'El caballero verde' Amazon Prime Video

Y para la clausura, el sábado 16 (aunque las proyecciones seguirán el domingo 17, con una selección de algunas de los títulos más destacados), se proyectará una de las películas de género que mejores valoraciones está cosechando. Se trata de El caballero verde, la fantasía medieval artúrica que ha dirigido David Lowery (A Ghost Story) con Dev Patel como protagonista. Y además tiene fecha de estreno entre nosotros, el 28 de octubre en Amazon Prime Video.

Una Sección Oficial repleta de títulos

Como es habitual en el certamen, la competición por los premios María (un homenaje a la icónica androide de Metrópolis de Fritz Lang) se presenta abarrotada. El jurado tendrá nada menos que 37 películas entre las que elegir para su palmarés.

'Freaks Out' Rai Cinema

Desde lo nuevo de viejos conocidos como Inexorable de Fabrice du Welz, In the Earth de Ben Wheatley, The Trip de Tommy Wircola, Demoniac de Neill Blomkamp o The Deep House del dúo Julien Maury y Alexandre Bustillo, a la animación de Belle de Mamoru Hosoda, ¿Dónde está Ana Frank? de Ari Folman o Mad God de Phil Tippet.

Y la atención puesta en otras que pueden dar la campanada o bien ya han tenido muy buena acogida en otros festivales como Freaks Out del italiano Gabriele Mainetti, Limbo del hongkonés Soi Cheang, The Medium del tailandés Banjong Pisanthanakun, o The Innocents del noruego Eskil Vogt o The Execution del ruso Lado Kvataniya.

Terrores muy cercanos

Tres serán los largometrajes de producción española y catalana, y marcados por los debuts, en la competición oficial. El páramo del barcelonés David Casademunt, Visitante del valenciano Alberto Evangelio y Tres, segundo largometraje de ficción del también director nacido en Barcelona Juanjo Giménez (Palma de Oro en Cannes 2016 por su corto Timecode).

'El páramo' Netflix

Fuera de la sección oficial, la gallega Jacinto o la inquietante road-movie La pasajera (ambas en Panorama Fantástico), Y todos arderán de David Hebrero, La abuela de Paco Plaza y Veneciafrenia de Álex de la Iglesia (en Oficial Fantásticos especiales), más la primicia de cuatro nuevos episodios de la serie Historias para no dormir, con relatos dirigidos por Rodrigo Cortés, Paula Ortiz, Paco Plaza y Rodrigo Sorogoyen.

Otras secciones

Los amantes del género también deberán rebuscar más posibles joyas o sorpresas del certamen en otras secciones. Y estos pueden ser títulos como la taiwanesa The Sadness o la irlandesa Let de Wrong On in (en Midnight X-Treme); la minimalista historia japonesa de viajes en el tiempo Beyond the Infinite Two Minutes, que llega precedida de inmejorables referencias, o la cándida Strawberry Mansion (en Nuevas visiones).

'Beyond The Infinite Two Minutes' Tollywood

También para no perder de vista estará Titane de Julie Ducournau, Palma de Oro en Cannes, Última noche en el Soho de Edgar Wright, Prisoners in Ghostland con un desatado Nicolas Cage, Hand Rolled Cigarrette del hongkonés Chan Kin-long, la nueva entrega con el psicópata Michael Myers en Halloween Kills, o el primer episodio de la serie sobre Chucky, el muñeco diabólico, y otros dos de La sangre helada con Colin Farrell.

Y entre los documentales la británica Alien on Stage, el estreno mundial de Pennywise, The Story of It o las más de tres horas de Woodlands Dark and Days Bewitched: A History of Folk Horror.

Premiados e invitados

Los grandes premios honoríficos irán a parar a la actriz Belén Rueda, musa indiscutible del fantástico español (y protagonista del corto La inquilina), el japonés Mamoru Hosoda especializado en animación (Belle se podrá ver en Sitges), y todo un cineasta de referencia como es Carlos Saura.

Belén Rueda en la gala de los premios Goya 2021 gtres

El director Neill Blomkamp (District 9) recibirá La Máquina del Tiempo por su trayectoria, el compositor Roque Baños una María honorífica y el veterano actor Emilio Gutiérrez Caba el premo Nosferatu de la sección paralela Brigadoon.

Por la alfombra roja de Sitges desfilarán además Inma Cuesta, Roberto Álamo, Dani Rovira, Marta Nieto, Eduard Fernández, Vicky Luengo, Ingrid García Jonsson, Nathalie Poza, Raúl Arévalo o la actriz sueca Noomi Rapace. También Joaquín Reyes y Alaska como miembros del Jurado.

CUATRO DE LOS TÍTULOS MÁS ESPERADOS

'Veneciafrenia' de Álex de la Iglesia

'Veneciafrenia' Sony

Las máscaras y los disfraces propios de los carnavales de Venecia darán repelús después de ver esta desenfrenada propuesta que se enmarca en la ciudad de los canales, donde los turistas ya no son bienvenidos, y recordando que Italia fue el paraíso de los giallos en los 60 y 70. Sitges acogerá la primicia mundial de lo nuevo de Álex de la Iglesia. Estreno: 26 de noviembre.

'Última noche en el Soho' de Edgar Wright

'Última noche en el Soho' Universal

El director británico es especialista en facturar títulos de culto, como Zombis Party o Scott Pilgrim contra el mundo. Aquí se pasa al thriller y terror psicológico con viajes en el tiempo, la actualidad y la década de los 60, donde la realidad se fusiona con una peligrosa pesadilla. Como protagonista, una de las actrices de moda, Anya Taylor-Joy. Estreno: 5 de noviembre.

'The Sadness' de Rob Jabbaz

'The Sadness' Machi Xcelsior Studios

Directa a la yugular, la que puede ser la película más sangrienta y depravada de esta edición nos llegará desde Taiwán, aunque dirigida por un cineasta canadiense. Un brote pandémico es el causante de una enfermedad que convierte a sus infectados en bestias asesinas. Sangre a borbotones y multitud de partes del cuerpo cercenadas que se traducen como una de las películas más esperadas. Fue premiada como mejor película de terror en el reciente Fantastic Fest de Austin, Texas. Sin distribución aún en España.

'The Innocents' de Eskil Vogt

'The Innocents' Zentropa

Niños con superpoderes, pero tirando a chungos. La infancia como recipiente de inocencia y también crueldad servida con el hieratismo propio de la cinematografía noruega, y protagonizada por intérpretes menores de 12 años. Su título hace referencia a Suspense (The Innocents), la adaptación de 1961 de la novela Otra vuelta de tuerca de Henry James y causó sensación en el pasado Festival de Cannes. Tendrá distribución en España, de la mano de Vértigo Films, pero aún no hay fecha de estreno.