“Él es un actor, no un cowboy”: Jane Campion reacciona a las críticas de Sam Elliott sobre ‘El poder del perro’

“¿Qué carajo sabe estas mujer de Nueva Zelanda sobre el Oeste americano?”, le preguntó el actor Sam Elliott a Marc Maron durante la grabación de su podcast WTF. Era una pregunta retórica, pues acto seguido ahondó en estos improperios. “¿Y por qué coño la rueda en Nueva Zelanda y la llama Montana y dice ‘así era’? Eso me ha sentado mal, tío… hay todas esas alusiones a la homosexualidad a lo largo de la puta película”. Evidentemente Elliott se refería a El poder del perro, un western revisionista a cargo de Jane Campion que pasa por ser una de las principales candidatas de la temporada de los Oscar, amparada por una recepción crítica muy entusiasta a su paso por Netflix.

La furia de Sam Elliott, de innegables connotaciones homófobas, ha llegado al equipo de la película, de forma que en la alfombra roja de los premios del Directors Guild of America (Sindicato de Directores) un periodista de Variety le preguntó a la propia Campion qué opinaba de esas palabras. Campion, antes de entrar en una gala que le daría otra victoria a El poder del perro (allanando su camino al Oscar a la Mejor película), se lo tomó bastante a cachondeo... y quién puede culparla, por otra parte. “Lo siento, pero estaba siendo un poco P-U-T-A. No es un cowboy, es un actor", recordaba. “El Oeste es un lugar mítico y hay mucho espacio en el campo de tiro. Creo que es un poco sexista”.

Queriendo seguirle el juego, Campion desafió a Elliott a medir sus diferencias en un duelo. “Cuando se quite el maquillaje me reuniré con él en el OK Corral, en el plató de Doctor Strange, y saldremos a rodar”, concluía, dando por finiquitado el tema. La respuesta de Campion no ha sido la única reacción a los exabruptos de Elliott, pues hace algunos días Benedict Cumberbatch, actor protagonista de El poder del perro, les hizo frente de una forma algo más seria. “Más allá de esa especie de negación de que alguien pueda tener una experiencia distinta de lo heteronormativo por su trabajo o el lugar donde han nacido, aún hay a día de hoy una gran intolerancia contra la homosexualidad, la aceptación del otro y cualquier tipo de diferencia", reflexionaba.

“Cuanto más de cerca exploremos la toxicidad masculina e intentemos descubrir sus causas, más oportunidades tendremos de lidiar con ella cuando la veamos aparecer en nuestros hijos". Campion también está nominada al Oscar a Mejor dirección por El poder del perro, y veremos si lo consigue cuando los premios se entreguen este 27 de marzo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.