Sam Elliott ('El gran Lebowski') carga contra 'El poder del perro': "Hay homosexualidad en toda la puta película"

Gracias a películas como El gran Lebowski y Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp, así como a la serie 1883, el actor Sam Elliott está asociado en la conciencia popular a la iconografía del western. Así pues, ¿qué le parecerá a este actor de 77 años la deconstrucción del género a cargo de Jane Campion en El poder del perro? Pues, en sus propias palabras, que la película es "un pedazo de mierda".

En una entrevista con WTF Podcast (vía The Playlist), Elliott ha cargado contra el filme de Campion, nominado a 12 Oscar. "Había un anuncio a toda página en el Los Angeles Times y una reseña que hablaba del 'descuartizamiento del mito americano. Y yo pensé: '¿qué coño es esto?", recuerda. "Al habla un tío que ha hecho westerns toda la vida. ¿Descuartizamiento del Oeste americano? Lo han hecho parecer como esos bailarines de Nueva York que llevan pajaritas y poco más".

Como puede apreciarse por estas palabras (alusión a la troupe de ballet Chippendales), lo que saca de sus casillas a Elliott es la homosexualidad reprimida del personaje de Benedict Cumberbatch en el filme. "[Los cowboys] van por ahí con zahones y sin camisa. Hay alusiones a la homosexualidad en toda la puta película".

Al hilo de esto, Sam Elliott afirma que la neozelandesa Campion se ha metido en camisa de once varas al hacer un western: "¿Qué coño sabe esta mujer de ahí abajo, de Nueva Zelanda, sobre el Oeste? ¿Y por qué coño rueda su película en Nueva Zelanda, dice que es Montana y dice 'las cosas eran así?", afirma. Y prosigue: "El mito [sobre los cowboys] es que eran machotes solos con el ganado. Yo vengo de la jodida Texas, donde he conocido a familias, no hombres: familias grandes, extensas, con muchas generaciones".

De momento, El poder del perro pinta como la gran favorita en los Oscar 2022, así que es probable que los denuestos de Elliott caigan en saco roto. Asimismo, conviene recordar que la cinta está basada en la novela semiautobiográfica del escritor Thomas Savage, quien volcó en ella los recuerdos de su infancia en un rancho de Idaho a comienzos del siglo XX. Así pues, ese panorama de represión y claustrofobia no procede de los prejuicios de Jane Campion.