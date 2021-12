El emotivo texto de despedida de María Castro a Verónica Forqué

La 27ª edición de los Premios Forqué contaba este año con la presencia de María Castro, la actriz conocida por su papel de Jessi en Sin tetas no hay paraíso, quien ha querido despedirse de la actriz Verónica Forqué a través de una anécdota ocurrida durante la ceremonia. La intérprete compartía así un emotivo texto en el que recordaba cómo fue comparada con Verónica.

"Una periodista, fan de la época dorada de Sin tetas no hay Paraíso y de la Jessi, me había preguntado que si me atrevería alguna vez con un monólogo, como las “grandes”: Concha Velasco, Verónica Forqué…", señala Castro a través de su cuenta de Instagram. "Agradecí mucho la comparación, porque las grandes, mis consideradas “grandes”, son tan respetadas por mí como veneradas, y empecé a recordar con Jose [su marido], una vez en la que pude apreciar tu arte bien de cerca".

La actriz rememoraba así un momento en que vio "brillar" durante dos horas a Forqué en teatro Maravillas, en la obra Shirley Valentine. "En dos horas ni se me pasó por la cabeza mirar el reloj… vamos, podían habérmelo robado mientras te admiraba, porque no me habría dado ni cuenta".

Una admiración por la actriz que queda más que patente en sus bonitas palabras hacia ella. "A dónde ibas, captabas la luz, el foco y la atención…. Y eso, eso sólo lo consiguen las artistas con magia, fuerza y verdad, como la que tú tenías, o tienes (porque estás en todos los que hemos crecido tratando de aprender de ti)… vamos las ARTISTAS con mayúsculas", finalizaba Castro enviando el pésame a su familia.

El fallecimiento de la actriz ha sentado como un jarro de agua fría al mundo del espectáculo, quien llora su pérdida e incide más que nunca en la importancia de la salud mental. Forqué se había enfrentado recientemente a una depresión, que también se vería afectada por el ciberbullying constante hacia ella en su paso por el programa Masterchef. En el recuerdo quedará siempre aquella gran actriz del cine clásico, la TV y los teatros.

