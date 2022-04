El director de ‘La momia’ de Tom Cruise cree que la película fue el mayor fracaso de su vida

Universal había depositado sus esperanzas en La momia de 2017. La película que protagonizaba Tom Cruise junto a Annabelle Wallis y Sofia Boutella partía con el objetivo de dar pie a una franquicia cinematográfica, el Dark Universe, compuesto por los monstruos clásicos de Universal. Por eso aparecía un doctor Jekyll interpretado por Russell Crowe, y por eso causaron tanta hilaridad sus materiales promocionales (la major ya había fichado a más estrellas para títulos posteriores), cuando La momia fue tal fracaso de crítica y público que el Dark Universe murió al poco de empezar. Hoy día esta iniciativa ha dado paso, gracias a El hombre invisible, a toda una serie de films independientes pero de enfoques llamativos, así que quizá la experiencia sirvió para algo.

En el caso de Alex Kurtzman, director de La momia, desde luego que fue así. Este realizador debutó en el cine de gran presupuesto con la película de Cruise, luego de varios trabajos en el ámbito televisivo, y ahora recuerda La momia como “el mayor fracaso de su vida” sin que esto implique no aprendiera nada de ella. Kurtzman presenta estos días El hombre que cayó a la tierra, serie de Showtime protagonizada por Chiwetel Ejiofor, y en una entrevista para el podcast Bingeworthy ha hablado de lo “brutal” que fue su paso por el Dark Universe abortado. “Tiendo a asumir el punto de vista de que no se aprende nada de los éxitos, pero todo de los fracasos. Y ese fue probablemente el mayor fracaso de mi vida, tanto personal como profesionalmente”, explica Kurtzman, que no teme mostrarse autocrítico con su rol.

“Hay un millón de cosas de las que me arrepiento, pero también me dio muchos regalos hermosos. No me convertí en director hasta que hice esa película, y no fue porque estuviera bien dirigida, sino porque no lo estaba”. Kurtzman no ha vuelto a dirigir cine, aunque sus créditos en TV han seguido acumulándose a través de las series de Star Trek, Clarice y ahora El hombre que cayó a la tierra. “Por muy brutal que fuera, en muchos sentidos, y por muchos cocineros que hubiera en la cocina, agradezco la oportunidad de cometer esos errores porque me endureció como persona, y me construyó como un cineasta más claro. Eso ha sido un verdadero regalo, y lo siento todo el tiempo porque ahora tengo claro que cuando hay algo que no me parece correcto, no me voy a callar”.

“No seguiré adelante si tengo esa sensación. No valdría la pena. Y no puedes llegar a comprenderlo si no has tenido este tipo de experiencia”. Curiosamente, para El hombre que cayó a la tierra, Kurtzman se ha reencontrado con Jenny Lumet, guionista que ya escribiera La momia. Lumet estuvo presente en el podcast igualmente, y se muestra de acuerdo con Kurtzman en lo valiosa que terminó siendo La momia para su carrera. Está “muy agradecida” de haber trabajado ahí, y “no cree que pudiera estar aquí sin haber tenido esa experiencia”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.