Cartas cinéfalas: Johnny Depp, Javier Bardem, Russel Crowe y Tom Cruise hablan por el chat del Dark Universe

28 feb 2016

Alex: Queridos amigos, tengo el gusto de informaros de que ya es oficial: Dark Universe se pone en marcha… ¡¡¡HURRA!!!!

Como ya os habrán contado vuestros representantes, se trata de un proyecto muy ambicioso donde los monstruos clásicos se presentarán de una forma distinta y atractiva para el nuevo público (prometo mucha acción). Sin duda será un éxito! Espero vuestro feedback.

Russell: ¡¡¡Qué guay!!!

Javi: Puta madre.

Tom: Como decimos los cienciólogos… ¡Qué chévere!

Johnny: ¿Quiénes sois?

Alex: ¡Genial! Habíamos pensado en el siguiente casting: Russell el Doctor Jekyll, Frankenstein Javier, la momia Tom y el hombre invisible Johnny. ¿Qué os parece?

Russell: Ese personaje me encanta, contad conmigo… ¡No, me da asco! ¡Conmigo no contéis! (Es increíble, ya me he metido en el papel).

Javi: Una duda. ¿Qué personaje queréis que haga? ¿El del doctor o el del monstruo? A mí me da igual porque puedo bordar los dos y si queréis también me atrevo a hacer de Elisabeth, la prometida, de Igor el ayudante y del ama de llaves. Así os ahorráis pagar a otros actores, ahí lo dejo.

Tom: Por mí OK también, aunque es una pena que este cuerpo que tengo tan tocho lo vayáis a cubrir con vendas.

Johhny: ¿Yo haciendo de hombre invisible? No lo veo, jajajaja, ¿lo pilláis? Jajajaja, perdón, voy borracho.

Alex: Perfecto chicos, pues nos ponemos en marcha con la primera película que será la de La Momia… ¡¡¡Lo vamos a petar!!!

9 nov 2021

Alex salió del grupo

Russell salió del grupo

Tom salió del grupo

Javi salió del grupo

Johhny: ¡Ey! Alex, perdona pero he estado un poco liado últimamente casándome, separándome… Creo que también estuve detenido en Australia… Pero bueno, Alex, aquí estoy. ¿Cuando rodamos mi peli de Dark Universe?