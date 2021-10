Los grandes iconos del terror nunca mueren. De Michael Myers a lo próximo de Ghostface o Freddy Krueger

Seguramente no haría falta decirlo. Pero el estreno de Halloween Kills, la segunda parte de la nueva trilogía que dirige David Gordon Green y que se estrena en nuestros cines este viernes 22 de octubre, constata dos hechos. Uno, que el perturbado psicópata Michael Myers que inició su andadura en 1978 de la mano del filme de John Carpenter, es indestructible. ¿Inmortal? El segundo, que habrá más secuelas.

Por supuesto que tendremos la tercera entrega, Halloween Ends, ya en posproducción y con estreno previsto para mediados de octubre de 2022, pero los 50,4 millones de dólares recaudados en cines en su primer fin de semana en Estados Unidos, y a la vez disponible en la plataforma de streaming Peacock de NBCUniversal, siguen certificando la rentabilidad de contar con el demencial asesino en serie. En este caso, en una producción de bajo coste de tan solo 20 millones más gastos de promoción. De esta manera, se entrevé que el título de Halloween Ends estaría lejos de ser el final de una franquicia que ya lleva doce películas.

Tráiler final de 'Halloween Kills': Jamie Lee Curtis nos llama a la lucha Tráiler final de 'Halloween Kills'

Los iconos del cine de terror son inmortales. De la misma manera que los sádicos y mortales jueguecitos de Jigsaw han tenido continuidad en Spiral: Saw, estrenada el pasado mayo, o que otro ilustre psycho killer enmascarado, Ghostface, que ha contado con distintos rostros, pero en personajes emparentados, volverá a asomarse a las pantallas en Scream 5.

Su llegada a los cines españoles se ha fijado para el 14 de enero de 2022 y del reparto original de la película de Wes Craven de 1996 se ha recuperado a Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette, aunque seguirá mostrando su predilección por ensañarse con las víctimas adolescentes.

Detalle del póster de 'Scream' Paramount

Intentar averiguar la identidad del nuevo asesino, a la manera de una de las novelas de Agatha Christie, será otro de los retos de los espectadores. Una respuesta que ahora mismo ni siquiera tienen sus mismos protagonistas. Se repartieron y rodaron varias versiones del guion, de manera que ningún integrante del reparto sabía si el suyo era el final auténtico.

Otro que tendrá mucho que decir, y matar, es Chucky, el muñeco diabólico. Y además se tomará su tiempo, ocho horas. Lo nuevo del siniestro muñequito poseído por el alma de un asesino, vendrá en formato de serie de televisión y se estrenará en enero en la cadena SYFY (disponible en Movistar+, Vodafone TV, Orange TV, Virgin, Euskaltel, R y Telecable).

Póster de 'Chucky' SYFY

Basándose en una historia creada por Don Manicini, su presentación en sociedad fue en 1988, con la película dirigida por Tom Holland. Desde entonces también ocho películas le avalan. Ahora con la primera temporada de la serie los fans tendrán la ocasión de reencontrarse con un montón de viejos conocidos.

Allí estarán Jennifer Tilly (La novia de Chucky, La semilla de Chucky, La maldición de Chucky y El culto de Chucky), Alex Vincent (Muñeco diabólico, Muñeco diabólico 2, La maldición de Chucky y El culto de Chucky), Fiona Dourif (El culto de Chucky) y Christine Elise (Muñeco diabólico 2).

Los monstruos clásicos de Universal

Abandonada la idea de crear Dark Universe, una serie de películas conectadas al estilo de los superhéroes de Marvel, Universal mantiene en parte su plan con otras propuestas en las que recuperará a algunas de las terroríficas criaturas que le aportaron prestigio en los años 30 y 40.

El Drácula de la Hammer Hammer

El más solicitado será Drácula. Nada menos que tres largometrajes en desarrollo. La oscarizada, por Nomadland. Chloé Zhao dirigirá una versión que define como un wéstern futurista. Otra directora, Karyn Kusama también realizará una adaptación que sea lo más fiel posible a la novela de Bram Stoker. Y Renfield, uno de los siervos del sanguinario conde, tendrá su propio spin-off. Fuera de los confines de la productora Universal habrá una cuarta película, The Last Voyage of the Demeter con Javier Botet en el rol del vampírico personaje, y se centrará en uno de los pasajes de la novela original, el de la goleta rusa que transportó al sanguinario conde de Transilvania a Londres.

Frankenstein revivirá una vez más. James Wan, responsable de sagas como Expediente Warren o Insidious, ejercerá de productor de una historia en la que unos muchachos descubrirán que su nuevo vecino está llevando a cabo extraños experimentos en su sótano. Además, Universal tampoco renuncia a la idea de un remake de La novia de Frankenstein. Y un monstruo clásico más. El hombre lobo se encarnará en el rostro de Ryan Gosling dirigido por Leigh Whannell, el responsable de la más reciente versión de El hombre invisible.

Y, ¿VOLVEREMOS A TOPARNOS CON....?

Freddy Krueger

Freddy Krueger Archivo

Hace más de una década que le vimos última vez. El fracaso de la versión de 2010, con Jackie Earle Haley en lugar de Robert Englund, congeló la franquicia creada en 1984 por Wes Craven. En total, nueve películas hasta ahora. No hay ningún proyecto en firme y a pesar de que Englund, de 74 años, ha asegurado que no volverá a encarnar a Freddie, aún hay intentos para revivir el personaje, aunque sea con otro actor. Podría ser una película e incluso se habla de un posible spin-off formato serie para HBO Max.

Leatherface

'La matanza de Texas' Legendary Pictures

Cuatro años sin aparecer, desde la tampoco especialmente memorable película que llevaba su nombre como título y exploraba los orígenes del personaje más icónico de La matanza de Texas. La saga también ha dado para nueve películas, contando el filme original de Tobe Hooper estrenado en 1974. Y sí, hay una décima ya terminada. Dirigida por David Blue Garcia se estrenará en streaming, aún sin fecha concreta, después de que Netflix se hiciera con los derechos de distribución.

Jason Voorhees

Jason Voorhees Sean S. Cunningham-Victor Miller

Doce años han transcurrido desde la última vez que nos visitó el asesino de Cyrstal Lake, en el remake producido por Michael Bay. También se ha realizado una docena de películas desde 1980, con el original dirigido por Sean S. Cunningham y guion de Victor Miller, y no se descartan más entregas. El mismo Stephen King aseguró tener una idea para una novela (y posible película) que se titularía Yo, Jason. Mientras que Corey Feldman, que ha interpretado a Tommy en la saga, afirma tener un guion que le volvería a enfrentar con su archienemigo.

Pinhead

Pinhead Clive Barker

Tres años sin cenobitas, desde Helraiser: Judgement. El universo sadomasoquista, de placer y dolor, de los seres de otra dimensión creado por el novelista Clive Barker, empezó con la película de 1987 que él mismo dirigió. En tota diez películas, cuatro estrenadas en cine y seis secuelas más en DVD y plataformas digitales. Y el cubo puzzle que invoca a Pinhead y los suyos volverá a abrirse pronto. Ya a punto hay nuevo largometraje dirigido por David Bruckner, y adquirido por Hulu (la plataforma con más contenido para adultos propiedad de Disney). Y sin nada que ver, también una serie para HBO Max en la que está involucrado David Gordon Green, el director de la nueva franquicia sobre Michael Myers.