El canto de amor a la interpretación de Álex García

Hace tres años el actor Álex García estaba representando Incendios en Tenerife cuando sintió la llamada de la dirección. Fue un detalle tonto, al que probablemente otro actor no le hubiese dado importancia, lo que le hizo embarcarse en el cortometraje que ahora compite en los Premios Goya en la categoría de corto documental.

“Vino a ver la función la madre de mi socio, Berna [Bernardo Rodríguez, director de fotografía y montador de Incendios, más allá del teatro] –nos cuenta el actor de Antidisturbios por teléfono–. Él me había advertido de que se iba a quedar dormida y, sin embargo pasó todo lo contrario. La obra le emocionó profundamente”.

A Álex García no le sorprendió. Después de muchas interpretaciones por toda España de la obra dirigida por Mario Gas, estaba acostumbrado a que los espectadores compartiesen al final de la función lo mucho que les había impresionado la obra. El texto de Wajdi Mouawad lleva años emocionando a espectadores de todo el mundo, incluso en su versión cinematográfica dirigida por Denis Villeneuve.

Núria Espert en 'Incendios' Incendios, más allá del teatro

Aunque la madre de Bernardo Rodríguez fuese una más de esas espectadoras tocadas por Incendios, para Álex García fue el comienzo de una nueva aventura en la dirección. “A la semana llamé a Bernardo y le dije: ‘Lo que le ha pasado a tu madre nos lleva pasando desde el día uno que representamos esta función. Estoy hay que inmortalizarlo”, recuerda.

¿Y qué mejor que aliarse con el amigo que lo había originado todo? Uno como director y el otro como director de fotografía aprovecharon los siete días en los que la función pasaba en Valencia, tomas que se convirtieron en más de 30 horas de material que incluyen escenas de Incendios y momentos entre bambalinas, además de entrevistas con los actores –Laia Marull, Núria Espert, Ramón Barea…– y miembros del equipo técnico que se emocionan hablando del impacto que la obra ha tenido en ellos.

Incendios Incendios, más allá del teatro

"Mi intención es que el corto lo viese un espectador que no frecuentase el teatro y le apeteciese acercarse, que le pareciese que lo que ocurre dentro de esos edificios es interesante y bonito”, reflexiona Álex García sobre su motivación principal para dirigir Incendios, más allá del teatro, un impulso que no tiene que ver con presentarse como director.

El cortometraje, que se puede ver en Filmin, llega además en un momento especialmente duro para los teatros, cuyas programaciones han sufrido mucho durante la pandemia. “Hice un pase online en marzo con el Teatro Abadía y ahí fui consciente del impacto que iba a tener en la pandemia. Pensé que había merecido la pena tardar tres años en montarlo".

Incendios entre bambalinas Incendios, más allá del teatro

Pero, sobre todo, es una carta de amor a la interpretación. En el teatro y también en el cine. Algo que el actor no solo ha sentido en Incendios sino en obras como Jauría o series como Antidisturbios. "Lo he hecho para que no nos olvidemos de por qué nos dedicamos a esto. De pronto trabajas con Núria Espert, con más representaciones a sus espaldas que nadie, y tiene la misma ilusión que tú. Por eso me parece un lujo haberlo grabado".