‘Ejército de los muertos’ ya ha estrenado spin-off… pero en YouTube

No era ningún secreto que, una vez Zack Snyder se aliara con Netflix, esta asociación tenía visos de prolongarse más allá de una única película. Tras firmar La Liga de la Justicia de Zack Snyder, el cineasta abandonó Warner Bros. en términos algo agrios, dispuesto a que Ejército de los muertos le permitiera afincarse en una nueva franquicia centrada en un apocalipsis zombie con reminiscencias a la primera (y aclamada) película de su carrera, Amanecer de los muertos. Su último trabajo no ha recibido críticas muy entusiastas, pero la audiencia ha acompañado y ya está confirmada su continuidad a través de las películas y series que sean necesarias.

Guzman of the Dead 420 no pertenece a ninguna de estas, pero refrenda el propósito de la plataforma de streaming por sacar todo el partido posible a esta nueva marca. Se trata de un cortometraje que Netflix acaba de publicar en YouTube y que se centra en uno de los personajes de Ejército de los muertos: Guzman, a quien interpreta Raúl Castillo. Tiempo después de que Las Vegas quede en cuarentena por un problema zombie, Guzman ejerce de youtuber grabándose a él y a otros compañeros asesinando muertos vivientes del modo más humillante posible.

Y eso es justo lo que ofrece Guzman of the Dead 420: un exterminio de zombies cámara en mano y envuelto en números rótulos y efectos visuales propios de redes sociales. El vídeo no deja de ser una pieza anecdótica, pero muy divertida, y sirve de aperitivo al ambicioso futuro que se dibuja para Ejército de los muertos. Además de la secuela directa que insinuaba su final (y que no se sabe si volverá a dirigir Zack Snyder), Netflix planea tanto una serie animada a modo de precuela titulada Army of the Dead: Lost Vegas, como una película que responde al nombre de Army of Thieves.

Esta estará dirigida y protagonizada por Matthias Schweighöfer, intérprete del experto en cajas fuertes Ludwig Dieter que conocimos en Ejército de los muertos. Ni Lost Vegas ni Army of Thieves tienen aún fecha de estreno, pero puedes ver el vídeo de Guzman bajo estas líneas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.