Después de 'Ejército de los muertos', ¿qué es lo siguiente en el universo zombie de Zack Snyder para Netflix?

El estreno de Ejército de los muertos en Netflix es solo la primera piedra en la edificación de un ambicioso universo de zombies ideado por Zack Snyder para infectar cada rincón de la plataforma de streaming con varias historias interrelacionadas. La película dirigida por Snyder ha sido la puerta de entrada y ahora es cuestión de meses que la infección se propague gracias a otros títulos que ya están en desarrollo.

De hecho, cualquiera que haya visto Ejército de los muertos se habrá dado cuenta de que Snyder deja deliberadamente un buen puñado de cabos sueltos (o, más bien, preguntas sin aparente respuesta) sobre el universo zombie en sí para centrarse en la historia concreta del grupo de mercenarios de Dave Bautista y su misión de robar la cámara acorazada de un casino.

La infección de Las Vegas se muestra durante los títulos de crédito iniciales, pero poco sabemos sobre el misterioso origen de los zombies y su particular jerarquía, así como otros detalles pasados por alto que están haciendo que los fans se coman la cabeza (una imagen muy zombie, por otro lado).

Esas cuestiones a buen seguro serán abordadas en alguno de los próximos proyectos que tienen por objeto dar una forma más definida a este universo de muertos vivientes ideado por Snyder. Veamos tanto lo que ya está oficialmente aprobado como las posibilidades que hay de que el propio director continúe de algún modo la historia de Ejército de los muertos.

'Army of the Dead: Lost Vegas'

'El ejército de los muertos' Cinemanía

Puede que algunos aspectos de Ejército de los muertos te hayan recordado a Península, la secuela de Train to Busan dirigida por Yeon Sang-ho. En ese caso, seguro que no te extraña que otra pata importante de esta saga sea una precuela de animación para adultos donde se narrará el origen del brote zombie que acaba llegando a Las Vegas. Es decir, exactamente lo que Seoul Station fue respecto a Train to Busan.

Titulada Army of the Dead: Lost Vegas, se trata de una serie de animación ultraviolenta que enlazará directamente con el prólogo de Ejército de los muertos, donde el convoy que transportaba desde el Área 51 al zombie conocido como Zeus (de quien conoceremos su origen) sufre un fatal accidente en la carretera y acaba conquistando la ciudad de los casinos.

Los protagonistas de Ejército de los muertes retomaran sus papeles para poner voz a sus personajes, a quienes veremos entrar en contacto por primera vez. Además, el reparto de voz de la serie también incluye a Joe Manganiello, Vanessa Hudgens y Christian Slater como el villano de turno.

'Army of Thieves'

Matthias Schweighöfer en 'Ejército de los muertos' Cinemanía

Esta otra precuela será una película de acción real dirigida y protagonizada por el alemán Matthias Schweighöfer, quien encarna al experto en cajas fuertes Ludwig Dieter. Con guion de Zack Snyder y Shay Hatten, se trata de otra historia de robos que nos permitirá conocer un poco mejor al bueno de Dieter antes de que los personajes de Dave Bautista y Ana de la Reguera acudieran a reclutarlo en Ejército de los muertos.

Según ha adelantado el propio Snyder, Army of Thieves tendrá un cierto tono de comedia romántica y la famosa cámara acorazada Götterdämmerung también tendrá importancia en ella. Schweighöfer estará acompañado en el reparto por Nathalie Emmanuel (Juego de tronos, Fast & Furious), Ruby O. Fee (Polar), Stuart Martin y Guz Khan.

¿Una secuela de 'Ejército de los muertos'?

'Ejército de los muertos' Cinemanía

Hay un motivo muy claro para que los proyectos aprobados por ahora sean dos precuelas. Continuar precisamente la historia de Ejército de los muertos puede ser un asunto bastante más peliagudo; si no sabes por qué, te interesa saber que vamos a entrar en SPOILERS DE 'EJÉRCITO DE LOS MUERTOS'.

Teniendo en cuenta la cantidad de personajes principales que son liquidados en la película, parece complicado continuar la historia pero Zack Snyder tienen algún que otro as guardado en la manga. El director afirma que tanto él como su coguionista Shay Hatten sabe exactamente por dónde podrían seguir tirando del hilo en el que caso de que el público y Netflix estuvieran interesados en una continuación.

¿Se referirá a esa extraña subtrama con un posible bucle temporal a la que se alude en la propia película? ¿O al final más o menos abierto que deja al personaje de Omari Hardwick, que escapa de Las Vegas con vida pero también un mordisco en el brazo? "Al menos yo tengo esperanzas", ha declarado el actor, que estaría encantado de retomar al personaje.

Otra a quien pegaron un buen bocado fue la avispada coyote interpretada por Nora Arnezeder, que podría resurgir como la nueva Reina tras el mordisco de Zeús... siempre y cuando haya encontrado un modo de soportar la explosión nuclear, claro. Lo mismo se puede decir de todos esos muertos tostados que supuestamente reviven cuando llueve, aunque lo más seguro es que a estas alturas sean montoncitos de ceniza.