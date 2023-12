'Dune: Parte Dos' va a ser la película más larga de Denis Villeneuve: esta es su duración oficial

El propósito de Denis Villeneuve de dividir la adaptación de Dune en dos partes no obedecía a un empeño por hacer más dinero. De hecho, es posible que esto hubiera sido contraproducente de no funcionar la primera Dune en taquilla, y Warner Bros. hubiera optado por no darle luz verde a la continuación. Así pues, todo se debía al empeño del director canadiense por hacer justicia a la obra original y adaptar la historia de forma meticulosa, sin dejarse nada en el tintero. Todo lo cual condujo a que este verano se rumoreara que Dune: Parte 2 duraba más de tres horas. Una producción de escala épica.

Pero claro. Al final Villeneuve, dentro de la libertad que tiene, debe regirse por los designios de Warner, y estaba claro que iba a tener que recortar el metraje a menos de tres horas. World of Reel asegura ahora que Dune: Parte 2 dura 2 horas y 46 minutos: 166 minutos. Una duración bastante prudente que aún así resulta dar forma a la película más larga de la carrera de Villeneuve. No por mucha distancia, claro. Blade Runner 2049 era hasta ahora la película más extensa del realizador y duraba 163 minutos, tres minutos menos. Mientras que Dune: Parte 1, ahí donde la vemos, duró 156 minutos. Diez minutos menos que la segunda parte que concluya la historia, con lo que tampoco hay una gran diferencia.

El matiz interesante está en que Villeneuve pueda haber eliminado hasta media hora de metraje para la versión de cines, lo que sin duda implica la existencia de un “montaje del director” (algo más asequible que esos montajes del director que siempre envuelven la carrera de Ridley Scott con versiones kilométricas). No es descabellado que Warner quiera comercializar este montaje en algún momento, pero por ahora hay que centrarse en la Dune: Parte 2 que se proyectará en cines. Para lo cual queda poco tiempo: el 15 de marzo de 2024 llegará a las salas tras un retraso en el estreno ocasionado por la huelga de guionistas y actores.

