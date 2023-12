Denis Villeneuve quiere tomarse un descanso antes de 'Dune 3', por su "salud mental"

La saga de Dune, tan ambiciosa y respetuosa con el material original, nace toda ella del sincero entusiasmo de Denis Villeneuve por las novelas originales de Frank Herbert. De hecho la adaptación de la primera novela se dividió en dos porque el director de La llegada juzgó que solo así podría hacer justicia a la historia de los personajes, lo que en un primer momento le llevó a una tesitura delicada. Dune: Parte 1 se rodó y estrenó sin que Warner hubiera confirmado la secuela, y hubo unos breves momentos de tensión hasta que la taquilla resultó ser satisfactoria y la major dio luz verde a Villeneuve para continuar con la aventura.

Dune: Parte 2 ya está rodada, pero la huelga de actores y guionistas convenció a Warner de que lo mejor era aplazar el estreno (como ya había hecho un par de veces, debido a la pandemia, con la primera Dune). La continuación protagonizada por Timothée Chalamet como Paul Atreides, a cuyo reparto se han añadido Florence Pugh o Austin Butler, llega el 1 de marzo. Y antes de que esto ocurra Villeneuve ya ha empezado a trabajar en una tercera entrega, que vendría a cubrir la secuela literaria de Dune: El mesías de Dune. El director canadiense quiere desarrollar toda una trilogía, pero durante una reciente rueda de prensa en Corea del Sur (de la que se hace eco Variety) nos ha aconsejado esperar.

Villeneuve rodó la Parte 1 y la Parte 2 una detrás de otra, así que está exhausto y ha pensado en hacer una “pausa” antes de seguir con El mesías de Dune. “El guion está casi terminado, pero no está terminado. Llevará algo de tiempo. Existe el sueño de hacer una tercera película... Para mí tendría todo el sentido del mundo”, añade en referencia a que la tercera Dune no está confirmada en absoluto. “No sé exactamente cuándo volveré a Arrakis. Puede que haga un desvío antes para alejarme del sol. Por mi salud mental, puede que haga algo entre medias, pero mi sueño sería ir una última vez a este planeta que amo”.

Así que el director quiere seguir con Herbert, claro, pero piensa que sería recomendable hacer alguna otra cosa antes. Villeneuve ya ha dejado caer en otras ocasiones su interés por adaptar Cita con Rama de Arthur C. Clarke, con lo que quizá sería una buena forma de alejarse de Dune sin perderle el pulso a la ciencia ficción. De la segunda parte, por cierto, ha avanzado que mejora varias cosas de la primera: “Para mí esta película es mucho mejor que la Parte 1. Hay algo más vivo en ella. Hay una relación con los personajes. Intentaba alcanzar una intensidad y una calidad de emociones que no logré con Parte 1 y que sí he alcanzado con Parte 2”.

“No digo que la película sea perfecta, pero estoy mucho más contento con la segunda parte que con la primera. No puedo esperar a compartirla con los fans y los cinéfilos”, concluye.

