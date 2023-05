Los dulces 70 de Pierce Brosnan: los papeles que marcaron su carrera desde 'Remington Steele' hasta James Bond

Todos recordamos a Pierce Brosnan como la leyenda que encarnó a James Bond… y es que está de cumpleaños. El mítico actor cumple los 70, un número redondo que no podíamos pasar por alto y un buen día para recordar sus mejores papeles en la gran pantalla.

Lo cierto es que los inicios de Brosnan empezaron mucho antes de lo que imaginamos. Antes de alcanzar la fama como actor, realizó distintos cameos en el mundo de la música como cantante de la banda de rock irlandesa The Nearlys, pero esta faceta le duró poco y decidió decantarse definitivamente por el mundo del cine.

Pierce Brosnan MGM

James Bond, crónica de un papel anunciado

Volviendo a su interpretación como James Bond, fueron cuatro las veces que Brosnan se metió en la piel del agente secreto más popular de la faz de la Tierra. Estos filmes de la saga fueron GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999) y Die Another Day (2002).

Pero antes de probar suerte en esta aventura y conseguir su papel en la primera película, a Pierce Brosnan se le presentó la oportunidad de interpretar a este personaje en la década de los 80 pero debido a su contrato para la serie de televisión Remington Steele, no pudo aceptarlo y tuvo que esperar unos años para conseguir la ocasión definitiva.

'Black Adam', su gran apuesta por Marvel

Pero el carácter polifacético de Brosnan supera los límites como actor con películas de todo tipo de géneros y múltiples personajes tan distintos como peculiares. Los papeles que no podemos olvidar han sido su interpretación en películas como El cuarto protocolo (1987), El sastre de Panamá (2001), Mamma Mia! (2008) y El amor es extraño (2014), entre muchas otras. Esto le lleva a destacar no solo en acción, si género por excelencia, sino también en comedias, dramas e incluso musicales.

El actor que interpreta al exagente 007 también se ha unido recientemente a la familia Marvel con 'Black Adam', la película de acción y fantasía de DC cómics. En ella, Bond encarna al Doctor Destino convirtiéndose en un superhéroe a pocos meses de alcanzar los 70 años con un ceñido traje fantástico.

Lo cierto es que, a lo largo de su carrera, Pierce Brosnan ha dejado una seña de identidad en la industria del séptimo arte y continúa siendo reconocido como uno de los actores más admirados y talentosos de su generación que ha cosechado innumerables éxitos.

Pierce Brosnan en 'Black Adam' Web

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.