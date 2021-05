Drew Barrymore se arrepiente de haber trabajado con Woody Allen en 'Todos dicen I love you'

La actriz Drew Barrymore continúa en su faceta como presentadora en televisión con su show The Drew Barrymore Show, que este pasado lunes suscitaba una gran polémica con su última invitada: Dylan Farrow. La hija de Woody Allen acudía para hablar sobre el documental de HBO Allen v. Farrow. Esta docuserie recoge los presuntos abusos sexuales del cineasta estadounidense, quien ha sido declarado inocente en varias ocasiones.

En un momento de la entrevista, Barrymore confesaba sentirse arrepentida de haber trabajado con Allen en el pasado. "Trabajé con Allen en 1996 en una película llamada Todos dicen I love you, no había una mejor tarjeta de presentación profesional que trabajar con Woody Allen. Luego tuve niños y me cambió, porque era una de las personas que básicamente prefería no mirar en la narrativa más allá de lo que estaban contando".

Barrymore se une así a una extensa lista de actores que reniegan de Allen, entre los que encontramos a Colin Firth, Greta Gerwig o Natalie Portman. "Ahora veo lo que está pasando en la industria y es porque tomaste esa decisión valiente. Así que gracias por eso", pronunciaba la actriz de E.T. hacia Dylan.

Unas palabras ante las que la hija de Woody Allen y Mia Farrow solo podía estar agradecida, confesando estar reprimiendo sus lágrimas: "Es fácil para mí decir: 'por supuesto que no deberías trabajar con él; es un idiota, es un monstruo ', pero me parece increíblemente valiente y generoso que me digas que mi historia y lo que pasé fue lo suficientemente importante para ti como para reconsiderar eso ".

La miniserie Allen v. Farrow ha sido dirigida por Kirby Dick y Amy Ziering, quienes cuentan tan solo con testimonios de los Farrow para recoger el presunto abuso a Dylan; así como la relación entre Allen y Soon-Yi, mujer del cineasta e hija adoptiva de Farrow, que siempre ha defendido a su marido. En 2020, la novela biográfica A propósito de nada recogía por primera vez la versión de Woody Allen, en contraposición a la postura de Mia Farrow y su desprestigio durante décadas. ¿Conoceremos algún día la verdad detrás de todo esto?