El contencioso entre Woody Allen, por una parte, y Mia y Dylan Farrow, por otra, puede dar para muchas disertaciones sobre la impunidad que beneficia a los presuntos genios del cine, y también sobre los juicios paralelos y el uso de los medios para condicionar a la opinión pública. Pero lo único cierto al cien por cien sobre este caso, que comenzó en 1992, es que no parece ir a acabarse nunca.

Para probarlo, tenemos las declaraciones de Allen sobre los abusos sexuales de los que le acusa su hijastra. El autor de Annie Hall las ha pronunciado en su primera entrevista para TV en casi 30 años, una charla con el periodista Lee Cowan para el programa CBS Sunday Morning.

Antes de emitir la entrevista, CBS Sunday Morning indicó que esta se había grabado el verano pasado, pero que el programa decidió no emitirla hasta ahora debido al estreno en marzo de Allen vs. Farrow, el documental de HBO que toma partido sin ambages por la parte acusadora, y contra cuya emisión el cineasta ya protestó.

Para empezar, según informa Variety, Allen no sabía que esta conversación de media hora iba a estar llena de preguntas sobre los supuestos abusos padecidos por Dylan.

Letty Aaronson, hermana del cineasta y su productora habitual, ha calificado de "deshonesto y escandaloso" este proceder. "Espero que la gente lo tenga en cuenta antes de confiar en ese programa", concluyó. Según aclaró más tarde, el tema de la entrevista iba a ser, supuestamente, el libro de memorias de Woody Allen, A propósito de nada.

Durante la entrevista, Allen mantuvo la tesis que sostiene desde 1992: que Dylan Farrow fue manipulada por su madre para declarar sobre unos abusos que nunca existieron. A juicio del cineasta, la actriz quería arruinar la reputación de su expareja después de descubrir la relación de este con Soon Yi Previn.

"Es ridículo, pero sin embargo esa calumnia ha sobrevivido, y la gente prefiere aferrarse, si no a la idea de que abusé de Dylan, a la posibilidad de que abusara de ella", señaló Woody Allen. "Nada de lo que hice con Dylan en mi vida podría tergiversarse de esa manera".

"Nunca viví con Mia, nunca dormí en la casa de Mia en los años en los que salí con ella. Tuvimos una relación, pero nunca iba a ser una relación marital", insiste Allen, quien considera las acusaciones "carentes de lógica".

Según añade, los intérpretes que han asegurado que nunca volverán a trabajar con él son "bienintencionados, pero estúpidos". "Solo están ensañándose con una persona perfectamente inocente y dándole alas a esta mentira", insiste.

Por otra parte, Woody Allen deja caer que las opiniones del público en general no le quitan el sueño. "¿Me importa que un tío o una mujer sentados en su casa piense 'No me importa lo que dicen los investigadores: sigo pensando que es un pedófilo'? Eso tiene tanta importancia como una persona sentada en su casa y pensando: 'Le creo, es una persona maravillosa y le ha tocado pagar el pato. Con eso y 15 centavos, me compro un billete del metro".