¿Podría hacerse hoy en día una película como ‘Manhattan’? Mariel Hemingway no lo cree

Como consecuencia del MeToo y la creciente concienciación social, es difícil ver ahora mismo con los mismos ojos ciertos títulos pertenecientes a la filmografía de Woody Allen. La figura del cineasta ha sido muy cuestionada en los últimos años a raíz de las acusaciones de haber abusado sexualmente de su hija adoptiva Dylan Farrow (acusaciones que en los 90 no trajeron ninguna consecuencia legal), y mientras el neoyorquino prosigue con su carrera no es raro que figuras vinculadas a él en algún momento sean preguntadas por la relación que mantuvieron. El último caso es el de Mariel Hemingway, actriz que fue nominada al Oscar a Mejor actriz de reparto por Manhattan en 1979.

Hemingway encarnaba entonces a Tracy, una joven de 17 años que salía con Isaac Davis (encarnado por el propio Allen), de 42. La enorme diferencia de edad ha ganado controversia con el paso del tiempo a la luz del presunto delito de Allen, y de hecho fue examinada en el reciente documental de HBO Allen v. Farrow. Entrevistada en Better Together with Anne & Heather, Hemingway se ha mostrado consciente de la problemática que trae ahora aparejada este film, y de hecho cree que hoy día su gestación sería imposible. “No apruebo ningún comportamiento. Esta película probablemente no podría hacerse hoy, 100%”.

La actriz, no obstante, asegura que su experiencia rodando Manhattan fue muy positiva. “Woody Allen no fue irrespetuoso conmigo ni desagradable. Era genial, me encantó”. Hemingway se muestra prudente con respecto al conflicto de Allen con los Farrow (encabezados por su expareja Mia Farrow), y asegura que aún no ha visto el citado documental que se propone reexaminar el caso. “No conozco a Mia, no conozco a Dylan, no conozco a Ronan. No tengo que contar ninguna historia, no hago juicios. Solo sé que mi experiencia fue maravillosa”, asegura. “¿Estaba haciendo una película sobre acostarse con una chica de 17 años? Sí, la estaba haciendo. Trataba de eso y lo sabía”.

“En muchos aspectos hemos evolucionado, nos hemos abierto, estamos de acuerdo con las cosas y decimos ‘vale, tenemos que poner fin a esto cuando es inapropiado, cuando está mal’. Cuando está mal, está mal. Pero no conozco la historia y no los conozco a ellos”, reflexiona. Cree que el tema es “delicado” debido a su amistosa relación con Allen. “No es que quiera subirme a una tribuna a defenderlo, pero para mí la integridad de su obra sigue intacta. No voy a seguir ese camino con él. Quizá sea cobarde por mi parte”.

Por lo demás, Hemingway también se ha referido al hecho de que Allen llegara a intentar un acercamiento romántico con ella durante el rodaje de Manhattan, pero considera que no ocurrió nada inapropiado. Le pidió salir, ella se negó, y ahí quedó todo. “Woody Allen fue maravilloso conmigo. ¿Le gusté? Sí, le gustaba. Perto no tuve una relación con él y él respetó que no quisiera tenerla. Era demasiado joven”, concluye.