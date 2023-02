Dónde se rodó 'Almas en pena de Inisherin': los escenarios naturales de Irlanda que merecen un Oscar

Gracias al magnífico trabajo que ofrece en Almas en pena de Inisherin, Colin Farrell ya ha ganado la Copa Volpi en la Mostra de Venecia y el Globo de Oro, y tal vez acabe ganando también el Oscar el próximo 13 de marzo.

Y si eso sucede -y sería lo justo, aunque es probable que la Academia de Hollywood se deje embaucar por el efectismo interpretativo actoral exhibido por Brendan Fraser en La ballena-, el actor debería dedicar unas palabras de su discurso de agradecimiento al escenario natural donde transcurre la película.

Su paisaje cambiante -compuesto de acantilados vertiginosos, verdes colinas ondulantes, playas aisladas y laberínticos caminos enfilados con muros de piedra- complementa el trabajo de los intérpretes reflejando a la perfección los tormentos que afligen a sus personajes.

¿Hablamos de Inisherin? No, en realidad Inisherin no existe; el director Martin McDonagh lo imaginó en la costa oeste de Irlanda. Y, para retratarlo en pantalla, la primera mitad del rodaje de la película tuvo lugar en Inishmore, o Inis Mór, la mayor de las Islas Arán. Es una tierra de solo 31 km2, en buena medida cubierta de piedra caliza y adornada con docenas de monumentos y sitios históricos.

La separan 150 kilómetros de Achill, la isla más grande de Irlanda, donde se rodó la segunda mitad, un terreno montañoso rodeado de imponentes acantilados marinos, y sus 128 kilómetros de costa incluyen calas protegidas por rocas y asombrosas extensiones de arena.

Inisherin antes de McDonagh

Parábola sobre dos amigos que de repente dejan de serlo, y de las heridas profundas -algunas de ellas grotescamente sangrientas- que ese conflicto provoca, Almas en pena de Inisherin no representa la primera aparición cinematográfica para ninguno de esos dos deslumbrantes pedazos de tierra.

Inishmore ya apareció en Hombres de Arán (1934), documental pionero de Robert J. Flaherty, y más recientemente acogió rodajes como los de las comedias románticas Año bisiesto (2010), protagonizada por Amy Adams, y Te odio, mi amor (1997). Por su parte, Achill apareció en ficciones como Amor y odio (1998), y mientras se rodaba allí Almas en pena de Inisherin también lo hacía el drama romántico My Sailor, My Love.

Fotograma de 'Almas en pena de Inisherin' Turismo de Irlanda

Reconocidísimo dramaturgo además de cineasta, McDonagh ya ambientó en las islas Arán dos de sus obras teatrales, The Cripple of Inishmaan (1996) y The Lieutenant of Inishmore (2001), y Almas en pena de Inisherin compone junto a esas predecesoras una suerte de trilogía; como ellas, y como casi todas las historias escritas por él, es a la vez trágica, hilarante y muy violenta.

En todo caso, es la primera de sus obras cinematográficas rodada en Irlanda aunque, considerando qué bien lucen frente a su cámara las localizaciones de la película que a continuación repasamos, no será la última.

Los escenarios naturales de Inishmore

Gort na gCapall

Aunque la mayor parte de viviendas de la isla son ‘bungalows’ o residencias unifamiliares de aspecto inequívocamente moderno, los personajes de la película viven en el tipo de edificaciones tradicionales de piedra que el imaginario colectivo sigue asociando a la Irlanda rural.

La casa que Pádraic (Farrell) comparte con su hermana Siobhán (Kerry Condon) y su pequeña colección de animales de granja -un burro miniatura, un pony, dos vacas y un ternero- fue construida específicamente para el rodaje de la película cerca de un pueblo llamado Gort na gCapall, en un campo que se asoma a un acantilado, y en el proceso participaron canteros locales; los acuerdos previos firmados por los productores de la película obligaron a derribarla una vez terminada la filmación.

Dado que la isla es un patrimonio nacional irlandés, además, el equipo tuvo que traer los materiales de construcción en barco, y que enumerar todas las piedras prehistóricas que hubieran de ser desplazadas de su lugar original en el paisaje para poder recolocarlas al finalizar el rodaje.

Inishmore, Islas Aran Turismo de Irlanda

Dún Aonghasa

Desde la ventana de su cocina, Pádraic y Siobhán pueden ver el impresionante sitio arqueológico conocido como Dún Aonghasa, un fuerte de más de 3000 años de antigüedad -en la década de los 90, eso sí, unas excavaciones revelaron que los humanos residían en la zona desde alrededor del año 1500 a.C.- también situado al borde mismo de un acantilado que los separa 90 metros del Océano Atlántico; algunos de sus visitantes han desarrollado acrofobia al intentar asomarse al abismo.

El área también aparece en la película como telón de fondo de una conversación que Pádraic mantiene con lo más parecido que Inisherin al tonto del pueblo, Dominic (Barry Keoghan), mientras ambos trasegan alcohol casero.

Fuerte Dún Eochla, Inishmore, Islas Aran Turismo de Irlanda

Las localizaciones inventadas de Achill

Cloughmore

Cuando la armonía aún reinaba entre él y Colm, Pádraic iba cada día a la misma hora a buscar a su buen amigo a casa, y desde allí caminaban juntos hasta el pub del pueblo, auténtico corazón de la comunidad de Inisherin; allí, en el J.J. Devine, pasaban la tarde bebiendo una cerveza -o una docena-, cantando y hablando de nada; en el presente de la película, sin embargo, el lugar aparece convertido en escenario principal de la batalla que los dos mantienen.

Es un lugar tan fotogénico que visitarlo sería motivo suficiente para viajar a Achill, de no ser porque hacerlo es imposible; el equipo de la película lo construyó ad hoc, y los reglamentos de seguridad y protección del entorno obligaron a echarlo abajo acabado el rodaje. Pero incluso sin pub la zona, en el suroeste de la isla, tiene un atractivo indudable gracias a los sinuosos senderos que la surcan y a las vistas que ofrece a las islas vecinas Clare y Achillbeg.

Según la película, a unos 200 metros al oeste de J.J. Devine hay una bifurcación en la carretera señalada por una estatua de la Virgen María. Varias escenas transcurren allí, entre ellas un viaje en carromato durante el que Colm acompaña a casa a Pádraic, que acaba de recibir una paliza. En realidad, en ese punto concreto de Achill ni se erige una estatua ni el camino se bifurca, y el pequeño sendero creado para la filmación conduce directamente a un salto al vacío.

Bahía de Ashleam, Isla de Achill Turismo de Irlanda

Purteen Harbour

Situado a poca distancia de allí, Keel en el suroeste del país, fue completamente transformado para su aparición en algunas escenas de Almas en pena de Inisherin. En la película, es el lugar al que los habitantes de Inisherin acuden para hacer negocios y enterarse de los nuevos chismes, y cuenta con una oficina de correos y una tienda de ultramarinos.

Ambos edificios fueron construidos al principio del rodaje y destruidos a su final, y en la vida diaria de Achill nadie se acerca allí más que los pescadores locales. En los años 50 y 60 era popular la pesca del tiburón peregrino, cuyo aceite de hígado servía para iluminar las calles de Londres, pero ya hace años que se prohibió su caza.

Fotograma de 'Almas en pena de Inisherin' Turismo de Irlanda

Keem Beach

Ubicada a un tiro de piedra de Purteen, recientemente ha sido nombrada la mejor playa de las islas británicas, y se entiende. Su arena es blanca y suave, su agua es cristalina, y ofrece vistas deslumbrantes. Además, es un lugar remoto y por tanto tranquilo, aunque durante el verano puede resultar complicado encontrar un hueco en su área de estacionamiento.

En la película, la acogedora cabaña donde vive Colm está justo allí, y para darle vida se reformó el exterior de una destartalada eedificación preexistente, la única de la zona; el interior de la casa fue diseñado en un decorado.

Varios de los sucesos dramáticos derivados de la ruptura entre Colm y Pádraic tienen lugar en esta playa mientras, de fondo, el conflicto bélico que se libra en el continente -Almas en pena de Inisherin transcurre en 1923, al final de la guerra civil irlandesa- se deja ver o escuchar vagamente. Esos momentos certifican la absurda enemistad entre los protagonistas de la película como una metáfora de todos los enfrentamientos absurdos entre hermanos, vecinos, comunidades o gobiernos.

Bahía de Keem, Isla de Achill Turismo de Irlanda

Iglesia de St. Thomas

Hay seis iglesias católicas en Achill, pero McDonagh decidió rodar en la única iglesia protestante de la isla; para su aparición en la película, por tanto -en una escena en la que Colm mantiene una disputa- se le tuvo que incorporar provisionalmente un confesionario.

Es una construcción del siglo XIX situada al norte, en un pueblo llamado Dugort, y ofrece apabullantes panorámicas -en Achill, a estas alturas ya ha quedado claro, no las hay de otro tipo- a la cima del monte Slievemore. A menudo acoge conciertos de música tradicional irlandesa.

Fotograma de 'Almas en pena de Inisherin' Turismo de Irlanda

Lago Corrymore

Es un estanque de aguas oscuras surgido durante la Edad del Hielo, y actualmente provee de agua toda la isla. Ejerce de escenario de uno de los momentos más trágicos de la película y contemplado en persona resulta igual de hermosamente sombrío que visto a través de la pantalla. Tras él se eleva Croaghaun, de 688 metros, la montaña más alta de Achill.

Inishmore, Islas Aran Turismo de Irlanda

