Colin Farrell recuerda la película de su carrera que fue un fiasco: "Pensaba que era un actor de mierda"

A la tercera va la vencida, Colin Farrell se alzaba con el Globo de Oro 2023 al mejor actor protagonista de una película por Almas en pena de Inisherin, después de ser nominado en el pasado por Escondidos en Brujas (2008) y Langosta (2015). El culmen de una trayectoria trepidante, que no ha estado exenta de grandes tropiezos inesperados, como el de la película Alegrando Magno (2004).

"La expectativa es una cosa peligrosa. Alejandro Magno fue una historia con la que Oliver Stone había soñado desde que él estaba en la universidad. Por eso era tan grande, global, política, emocionante, violenta y sensual como era. Fue realmente personal para Oliver y para mí. Nos llevó a un rodaje de seis meses por tres continentes. Fue increíble", señalaba Farrell recientemente para The Hollywood Reporter sobre su trabajo en la piel del Rey de Macedonia y Hegemón de Grecia.

"Cuando digo 'expectación', me refiero a que todos teníamos nuestros esmóquines listos para las entregas de premios. No estoy bromeando. Estábamos en plan: "Bien, muchachos, nos vamos a los Oscar. Esto es algo seguro". Luego salió la película y las primeras críticas, y recuerdo a alguien diciendo: 'Dios, esto no es bueno", añade el actor, quien aún sintió un mayor vértigo cuando su publicista le advirtió también de las malas palabras contra el filme.

Las críticas más demoledoras

"No había nada como Rotten Tomatoes entonces, así que tenía todas las críticas impresas que decían: 'Alejandro el Tonto', 'Alejandro el Aburrido', 'Alejandro el Inarticulado', 'Alejandro el Débil". Un gran fiasco para el actor ante las palabras de los profesionales de la prensa especializada. "Sentí mucha vergüenza. Estaba en una posición en la que quería decir a todo aquel al que conocía: '¿Has visto Alejandro Magno? Si es así, lo siento mucho'. Ni siquiera estoy bromeando. No les iba a devolver los 20 millones de dólares, pero...".

Este varapalo provocó que Farrell decidiera tomarse un tiempo de relax en un estación de esquí del lago Tahoe, donde en vez de esquiar decidió usar mascarillas y gorros durante tres días. Sin embargo, la sensación de malestar empezó a embargarle muy pronto. "Pensé: 'Soy un actor de mierda. Me han descubierto". Una época en la que Farrell contaba con 28 años y que supuso un duro retorno al cine.

Reinventándose a sí mismo

Pronto, el intérprete intentó tirar de la valentía y "reconectar con aquel joven de 17 años que estudiaba clases de interpretación". Un proceso complejo después de haber encontrado un lugar relevante en la industria hollywoodiense, con títulos como Minority Report (2002), Última llamada (2002), La prueba (2003), Daredevil (2003) o S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson (2003).

Farrell no duda en comparar también su caso con el de Justin Bieber, cuando hace unos años tiró huevos a unos vecinos, causando un gran revuelo. Un suceso que para él queda en nada teniendo en cuenta la presión a la que están sometidos diariamente los artistas y abogando por nuevas oportunidades.

La vida de Farrell no ha estado exenta de polémicas después de ingresar en una clínica de desintoxicación en 2005, mientras daba bandazos sentimentales entre grandes celebridades, de Britney Spears a Carmen Electra, pasando incluso por su amor platónico por Elizabeth Taylor, que conocíamos hace poco en la primera biografía autorizada de la actriz.

Una serie de escarceos que también provocaron la publicación de un sex tape que amenazó de nuevo su carrera. Sin embargo, su historia es la de un luchador que decidió apostar por mostrar lo mejor de él en sus interpretaciones, mientras se dedicaba en cuerpo y alma al cuidado de sus hijos. Su filmografía hablaría por sí misma con el paso de los años.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.