El director de 'El cuervo' original está en contra del remake: "Brandon Lee murió haciéndola y fue su testamento"

Hace pocos días Lionsgate publicó el tráiler oficial de El cuervo. No se trataba de una nueva entrega de una saga que ya ha cambiado de protagonista en varias ocasiones (siempre centrándose en personajes que vuelven de la muerte con ansia de venganza), sino de un remake directo de la que lo había empezado todo en 1994. Alex Proyas, firmante de Dark City o Dioses de Egipto, fue el director de la película original, presentando a Brandon Lee como Eric Draven: el músico que tras ser asesinado junto a su prometida vuelve del más allá convertido en el Cuervo, según había dejado impreso la novela gráfica del mismo título.

Brandon, hijo de Bruce Lee, murió en los últimos días del rodaje, debido al disparo accidental de una pistola de atrezo. Tenía 28 años y fue una tragedia que conmocionó Hollywood. Una que teóricamente habría inspirado los esfuerzos de Rupert Sanders (Ghost in the Shell, el alma de la máquina) como director de la nueva versión: se supone que esta El cuervo es un homenaje a Brandon Lee, con Bill Skarsgård interpretando ahora a Eric Draven mientras la música FKA twigs hace lo propio con su malograda prometida. Pero Proyas siempre ha estado en contra del proyecto, ya en 2017 admitió que “le parecía mal”, y ahora que hay tráiler oficial ha decidido arremeter frontalmente contra la película.

Lo ha hecho en un post de Facebook que ahora mismo no está disponible, y que referencia la multitud de “no me gusta” que está recibiendo el tráiler en YouTube. “No me hace ninguna gracia ser negativo con el trabajo de ningún colega cineasta y estoy seguro de que el equipo tenía buenas intenciones, como todos en cualquier película. Así que me duele decir más sobre este tema, pero creo que la respuesta de los fans lo dice todo”, escribe Proyas. “El cuervo no es solo una película. Brandon Lee murió haciéndola y se completó como testamento de su brillantez y su trágica pérdida. Es su legado y así es como debe permanecer”.

Proyas considera que terminar El cuervo en su día fue todo el homenaje que Brandon Lee necesitaba. Ahora la nueva versión se estrena este 7 de junio, y veremos cómo la recibe el público. La opinión del director original ya está clara.

