Bill Skarsgård tras el legado de Brandon Lee: tráiler, sinopsis y fecha de estreno de la nueva versión de 'El cuervo'

La carrera en el cine de Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, fue trágicamente breve. Tras haber empezado a actuar en los años 80, a la década siguiente fue vinculado a la prometedora adaptación cinematográfica de El cuervo, que Alex Proyas iba a dirigir a partir de la novela gráfica de James O'Barr. Durante una jornada de rodaje (que en la actualidad es inevitable relacionar con Rust y la muerte de Halyna Hutchins tras el disparo accidental de Alec Baldwin), hubo un incidente con las balas de fogueo, y Lee fue herido mortalmente. Falleció en 1993 a los 28 años.

A El cuervo, por su parte, no le quedó otra que convertirse en un film de culto. Sin Lee como protagonista, la película de Proyas dio pie a varias secuelas y una serie de televisión titulada El cuervo: Escalera al cielo. Las secuelas, por su parte, fueron encadenando historias independientes que tenían en común el regreso de ultratumba de un antihéroe con ganas de vengarse: así se sucedieron El cuervo: Ciudad de ángeles, El cuervo: Salvación y El cuervo 4. Protagonizada por Edward Furlong, fue en 2005 la última película de la saga hasta que se empezara a planear su reinicio.

Lionsgate lleva tiempo trabajando en este, y ahora el reboot de El cuervo es una realidad casi 20 años después de la cuarta entrega. La idea, por otra parte, es volver a la historia original de 1994, con Bill Skarsgård interpretando al personaje de Lee.

'El cuervo'- sinopsis

La primera película de El cuervo giraba en torno a un guitarrista de rock llamado Eric Draven. Estaba perdidamente enamorado de su prometida, Shelly Webster, hasta que ambos eran asesinados de forma brutal. El espíritu de Draven, sin embargo, terminaba volviendo a la tierra en forma de cuervo, con la idea de vengarse de quienes le agraviaron. La nueva entrega de El cuervo, que aparenta ser más bien un remake, narraría esta historia nuevamente con otros actores.

'El cuervo'- reparto y equipo

Lo que más destaca del proyecto es, claro, la presencia de Skarsgård como Draven. Se trata de una adición muy interesante a un currículum que ya aparece pleno en personajes fantasmagóricos: al fin y al cabo el hermano de Alexander Skarsgård fue el payaso Pennywise en el díptico It, y siguió morando el universo de Stephen King en la serie Castle Rock. Hace poco también le vimos con un papel secundario en John Wick 4.

Bill Skarsgårdy FKA twigs en 'El cuervo'

La amada de Draven, por su parte, estará interpretada por la cantante FKA twigs, cuyas apariciones en el cine habían sido esporádicas hasta ahora: tuvo un pequeño papel por ejemplo en Honey Boy, aquella película basada en la vida de quien fuera su pareja (y a quien acusara de violencia doméstica) Shia LaBeouf. Junto a Skarsgård y FKA twigs encontramos un reparto que incluye a Danny Huston, Laura Birn o Jordan Bolger. Los guionistas son Zach Baylin y Will Schneider.

Por otro lado, el director puesto al cargo por Lionsgate no es ningún desconocido: hablamos de Rupert Sanders, que ha dirigido tanto Blancanieves y la leyenda del cazador como la adaptación en acción real de Ghost in the Shell (protagonizada por Scarlett Johansson y subtitulada El alma de la máquina). También ha estado involucrado en Fundación, la carísima serie de Apple TV+ que adapta a Isaac Asimov.

'El cuervo'- tráiler y póster

Lionsgate ya ha publicado un completo tráiler donde podemos echarle un vistazo al look de la película, así como a los posibles retoques que esta versión le ha dado a la película original. En este caso, parece que la faceta musical de Draven se ha diluido, pero la rabia por el asesinato de su pareja y el propio se mantiene intacta. De ahí que El cuervo vaya a articularse como una historia de venganza de ultratumba donde, a juzgar por el avance, no se va a escatimar ni en sangre ni en momentos de terror.

Por otro lado este es el primer póster oficial de El cuervo, concentrado por entero en el tétrico rostro de Skarsgård.

Póster de 'El cuervo' Lionsgate

'El cuervo'- fecha de estreno

El cuervo ha costado 50 millones de dólares y Sanders la ha concebido como una "oportunidad para hacer un romance oscuro sobre la pérdida, el dolor y el velo etéreo entre la vida y la muerte". También parte con la idea de homenajear a Brandon Lee, y Lionsgate ha fijado su fecha de estreno para el 7 de junio de 2024. Es decir, este mismo verano.

