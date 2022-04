Bill Skarsgård protagonizará el reboot de ‘El cuervo’

Inspirándose en un cómic de James O’Barr, El cuervo llegó a la gran pantalla imbuida en la dosis justa de malditismo para convertirse en un clásico de culto. Alex Proyas adaptó a O’Barr en 1994, eligiendo a Brandon Lee como protagonista: Eric Draven, que un día es asaltado y asesinado junto a su prometida por unos delincuentes. Pero Draven vuelve a la vida con las inevitables ansias de venganza, y lo que podría haber sido un agradable exploit sangriento pronto se convirtió en mucho más al morir Lee en pleno rodaje. La fama de El cuervo conduciría, aún así, a varias secuelas directas al vídeo que protagonizaron gente como Vincent Pérez, Eric Mabius o Edward Furlong.

A lo largo de la década anterior, no obstante, Hollywood quiso ofrecer una secuela a la altura, e inauguró un desfile inasumible de nombres: Rob Zombie, Bradley Cooper, Tom Hiddleston, Channing Tatum, Jason Momoa. Este último casi encarna a Drave, al llegar a un proyecto con Corin Hardy como director luego de haber tanteado a Luke Evans y Jack Huston para el papel protagonista y a Andrea Riseborough como villana. Pero también se canceló, acaso confirmando que El cuervo tenía una suerte de maldición a sus espaldas. Ahora The Hollywood Reporter se hace eco de un intento definitorio por revertirla, ya que el esperado reboot acaba de confirmar protagonista, director y guionista.

Eric Draven tendrá ahora el rostro de Bill Skarsgård, especializado en personajes retorcidos ya desde la fisonomía (es inevitable pensar en él como el Pennywise de It), mientras que el guionista será Zach Baylin (reciente nominado al Oscar por El método Williams) y dirigirá Rupert Sanders. Este último se dio a conocer en la industria con el blockbuster Blancanieves y la leyenda del cazador, aceptando hacerse cargo poco después de un proyecto tan peligroso como la adaptación live action de Ghost in the Shell con Scarlett Johansson. La película… pues bueno, digamos que pudo haber salido peor, y Sanders ha retenido el suficiente caché como para que la industria confíe en él de cara a rodar El cuervo.

Esta nueva película, de la que se desconoce si recreará la historia de Draven o asumirá que el público actual ya la conoce, cuenta con un presupuesto de 50 millones de dólares, y la idea es que se ruede este verano entre Praga y Múnich. A Skarsgård, por su parte, le veremos pronto en John Wick: Capítulo 4.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.