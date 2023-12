El director de la adaptación de 'Zelda' quiere que sea "una película de Miyazaki en acción real"

Termina 2023, y está claro que Super Mario Bros. La película es una de las sensaciones del año. No llega a ser lo más taquillero de la temporada pues le acabó adelantando el fenómeno Barbie, pero aún así ha superado los 1.000 millones de dólares de recaudación y ha refrendado el dominio de Illumination en la animación estadounidense. Más allá de la inevitable secuela, también prueba que es posible lograr un éxito partiendo de los asimismo exitosos juegos de Nintendo, así que meses después de que Super Mario Bros. se asentara en taquilla corrió la voz de que Sony quería hacer una película a partir de The Legend of Zelda.

Hace poco confirmamos quién sería el director: Wes Ball, conocido por El corredor del laberinto. Ball será el responsable de convertir en acción real las aventuras de Link y la princesa Zelda por Hyrule, aunque antes tiene previsto estrenar el 24 de mayo del año que viene una nueva entrega del Planeta de los Simios, El reino del planeta de los simios. Ahora que la película ya está rodada quiere descansar un poco, según le reveló a Entertainment Weekly, pero según termine esta pausa se sumirá de lleno en el film de The Legend of Zelda. Ball, visiblemente emocionado por el encargo, ha dado algún par de detalles sobre el mismo.

Ball quiere que Zelda sea “una aventura fantástica nada parecida a El señor de los anillos”. La película sería “autónoma”, pero a continuación lanza un referente definitorio con el que estaría trabajando: las películas de Hayao Miyazaki en el marco de Studio Ghibli. “Siempre he dicho que me encantaría ver una película de acción real de Miyazaki. El asombro y la magia que tiene toda su obra, me encantaría ver algo así”, asegura justo cuando la última película de Miyazaki, El chico y la garza, resulta ser el estreno más taquillero en España para una producción de Ghibli.

“Va a ser genial”, insiste Ball. “Toda mi vida me ha llevado a este momento. Crecí con Zelda y es la propiedad intelectual más importante aún no explotada”, prosigue, acaso olvidando que Zelda ya tuvo una serie animada a finales de los 80, dentro del Show de Super Mario Bros. Aunque tampoco es tan raro que Ball prefiera olvidarla. “Estamos trabajando duro para hacerla, no solo porque podemos sino porque queremos hacer algo especial”. Sony aún no ha tanteado fecha de estreno para The Legend of Zelda, ni ha hecho fichajes oficiales para el reparto.

