¿Destino Oscar? Penélope Cruz gana el premio a Mejor actriz de la crítica de Los Ángeles por ‘Madres paralelas’

Puede que la Academia decidiera preseleccionar a El buen patrón para los Oscar en detrimento de Madres paralelas, pero aún así la película de Pedro Almodóvar está recibiendo un enorme respaldo internacional. A falta de confirmar que Madres paralelas sea nominada a Mejor película en la cumbre de la carrera de premios, el film le dio la Copa Volpi a Penélope Cruz durante el Festival de Venecia, y hace pocos días supimos de su presencia en las categorías de los Globos de Oro. Aunque estos últimos premios estén más cuestionados que nunca, es inevitable alegrarse por la nominación de Madres paralelas como Mejor película extranjera, y la de Alberto Iglesias por su banda sonora.

Uniendo a esto las ocho nominaciones que ha conseguido en los Goya, no cabe duda de que Almodóvar ha triunfado con su último trabajo, conquistando a la crítica allá donde pasa. El último episodio de este idilio lo ha protagonizado la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFCA), que este sábado anunció cuáles eran los ganadores de sus premios anuales. La LAFCA acostumbra a fijar en cada categoría a un ganador y un finalista (o un segundo premio), y en 2021 se ha ajustado a la tendencia de otras convocatorias para erigir a Drive my Car, de Ryûsuke Hamaguchi, como gran triunfadora, mientras El poder del perro de Jane Campion figura en muchos otros apartados.

Lo más llamativo de estos premios, sin embargo, es lo referente a Madres paralelas. La película de Almodóvar ha conseguido un premio para Alberto Iglesias y otro a Mejor actriz para Penélope Cruz, de ahí que la posibilidad de que repita nominación en los futuros Oscar sea más fuerte que nunca. Al fin y al cabo, la crítica de Los Ángeles suele corresponder con los designios de la Academia de Hollywood, como vimos el año pasado cuando Nomadland (tras quedar finalista en la LAFCA) ganó el Oscar a la Mejor película.

Hay que añadir, por lo demás, que en esta convocatoria le ha sido concedido un premio honorífico a Mel Brooks por toda su trayectoria, en la que encontramos comedias icónicas como El jovencito Frankenstein o La loca historia de las galaxias. Aquí tienes el palmarés completo.

Mejor película

Ganadora: Drive my Car de Ryûsuke Hamaguchi

Finalista: El poder del perro de Jane Campion

Mejor película extranjera

Ganadora: Petite Maman de Céline Sciamma

Finalista: Quo Vadis, Aida? de Jasmila Zbanic

Mejor dirección

Ganadora: Jane Campion por El poder del perro

Finalista: Ryûsuke Hamaguchi por Drive my Car

Mejor actor

Ganador: Simon Rex por Red Rocket

Finalista: Benedict Cumberbatch por El poder del perro

Mejor actriz

Ganadora: Penélope Cruz por Madres paralelas

Finalista: Renate Reinsve por La peor persona del mundo

Mejor actor de reparto

Ganadores: Vincent Lindon por Titane y Kodi Smith-McPhee por El poder del perro

Mejor actriz de reparto

Ganadora: Ariana DeBose por West Side Story

Finalista: Aunjanue Ellis por El método Williams

Mejor documental

Ganadora: Summer of Soul de Questlove

Finalista: Procession de Robert Greene

Mejor guion

Ganador: Ryûsuke Hamaguchi y Takamasa Oe por Drive my Car

Finalista: Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza

Mejor música

Ganador: Alberto Iglesias por Madres paralelas

Finalista: Johnny Greenwood por El poder del perro y Spencer

Mejor animación



Ganadora: Flee de Jonas Poher Rasmussen

Finalista: Belle de Mamoru Hosoda

Mejor montaje

Ganador: Joshua L. Pearson por Summer of Soul

Finalista: Andy Jurgensen por Licorice Pizza

Mejor diseño de producción

Ganador: Steve Saklad por Barb and Star go to Vista del Mar

Finalista: Tamara Deverell por El callejón de las almas perdidas

Mejor fotografía

Ganador: Ari Wegner por El poder del perro

Finalista: Greig Fraser por Dune

Premio Honorífico

Mel Brooks

Nueva Generación

Shatara Michelle Ford por Test Pattern y Tatiana Huezo por Noche de fuego

