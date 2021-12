Puede que no le quede ni un solo apoyo en Hollywood, pero la Asociación de la Prensa Extranjera está empeñada en seguir adelante, y en entregar los Globos de Oro como acostumbra a hacer cada año. Esta agrupación internacional de periodistas sufrió durante la anterior edición el mayor descrédito de su historia, cuando un reportaje de Times llamó la atención sobre la escasa diversidad de sus integrantes y las irregularidades en su funcionamiento, que contemplaban sobornos y tratos especiales para la prensa. La ceremonia se celebró aún así, pero quedaba en el aire qué ocurriría al año siguiente.

Rápidamente las grandes empresas, productoras y celebridades de Hollywood se distanciaron de la HFPA y se negaron a participar en más eventos, pero el giro más dramático llegó cuando NBC, canal que emite anualmente la gala, anunció que en 2022 no haría retransmisión alguna. Su razonamiento para ello fue que la Asociación de la Prensa Extranjera precisaba tiempo para afrontar las reformas pertinentes, algo en lo que se ha embarcado desesperadamente en los meses consecutivos. De este modo, el organismo ha incorporado a 21 miembros, ha revisado sus estatutos, y ha contratado a un asesor de diversidad.

Nada de la cual ha convencido a ninguna cadena de hacerse cargo de la gala, y con la incertidumbre de en qué marco podrá emitirse (o de si habrá gala, siquiera), la HFPA ha decidido aún así dar a conocer las nominaciones de la cosecha anual de películas y series. En lo que respecta al cine, sorprende el lugar de Madres paralelas tanto en la categoría de Mejor película extranjera como Mejor banda sonora, a cuyo Globo de Oro opta Alberto Iglesias. Mientras que, siguiendo con la presencia española, encontramos a Javier Bardem nominado a Mejor actor por Being the Ricardos, la nueva película de Aaron Sorkin.

Ocurra lo que ocurra, el plan de la Asociación es revelar los ganadores el próximo 9 de enero, sea a través de una ceremonia o de un simple informe. Estas son las nominaciones correspondientes al cine.

Mejor película- DRAMA

Belfast de Kenneth Branagh

CODA de Sian Heder

Dune de Denis Villeneuve

El método Williams de Reinaldo Marcus Green

El poder del perro de Jane Campion

Mejor película- COMEDIA/MUSICAL

Cyrano de Joe Wright

No mires arriba de Adam McKay

Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson

tick, tick... ¡BOOM! de Lin-Manuel Miranda

West Side Story de Steven Spielberg

Mejor dirección

Kenneth Branagh por Belfast

Jane Campion por El poder del perro

Maggie Gyllenhaal por The Lost Daughter

Steven Spielberg por West Side Story

Denis Villeneuve por Dune

Mejor actriz- DRAMA

Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye

Olivia Colman por The Lost Daughter

Nicole Kidman por Being the Ricardos

Lady Gaga por La Casa Gucci

Kristen Stewart por Spencer

Mejor actor- DRAMA

Mahersala Ali por El canto del cisne

Javier Bardem por Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch por El poder del perro

Will Smith por El método Williams

Denzel Washington por Macbeth

Mejor actriz- COMEDIA/MUSICAL

Marion Cotillard por Annette

Alana Haim por Licorice Pizza

Jennifer Lawrence por No mires arriba

Emma Stone por Cruella

Rachel Zegler por West Side Story

Mejor actor- COMEDIA/MUSICAL

Leonardo DiCaprio por No mires arriba

Peter Dinklage por Cyrano

Andrew Garfield por tick, tick... ¡BOOM!

Anthony Ramos por En un barrio de Nueva York

Mejor actriz de reparto

Catriona Balfe por Belfast

Ariana DeBose en West Side Story

Kirsten Dunst en El poder del perro

Aunjanue Ellis por El método Williams

Ruth Negga por Passing

Mejor actor de reparto

Ben Affleck por The Tender Bar

Jamie Dornan por Belfast

Ciarán Hinds por Belfast

Troy Kotsur por CODA

Kodi Smith-McPhee por El poder del perro

Mejor guion

Being the Ricardos

Belfast

No mires arriba

Licorice Pizza

El poder del perro

Mejor película extranjera



Compartimento Nº6 de Juho Kuosmanen

Drive my Car de Ryûsuke Hamaguchi

Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino

A Hero de Asghar Farhadi

Madres paralelas de Pedro Almodóvar

Mejor película animada

Encanto de Jared Bush, Byron Howard y Charise Castro Smith

Flee de Jonas Poher Rasmussen

Luca de Enrico Casarosa

My Sunny Maad de Michaela Pavlátová

Raya y el último dragón de Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs y John Ripa

Mejor banda sonora original

Hans Zimmer por Dune

Germaine Franco por Encanto

Alexandre Desplat por La crónica francesa

Alberto Iglesias por Madres paralelas

Johnny Greenwood por El poder del perro

Mejor canción original

Be Alive de El método Williams

Dos Oruguitas de Encanto

Down to Joy de Belfast

Here I Am (Singing My Way Home) de Respect

No time to die de Sin tiempo para morir