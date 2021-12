Primero Úrsula Corberó y ahora Penélope Cruz: la actriz conquista a Jimmy Fallon recordando las fiestas de Prince

La semana pasada, Úrsula Corberó visitaba el programa de Jimmy Fallon para hablar sobre la última temporada de La casa de papel. A su paso por su primer Late Night norteamericano, la actriz se ganaba al público estadounidense contando una divertida anécdota sobre cómo conoció a Madonna.

Ahora ha sido Penélope Cruz, la intérprete española más internacional, la que se ha pasado por ese mismo programa (aunque para ella no era la primera vez) con motivo del tour promocional de Madres paralelas, nominada a los Globos de Oro en las categorías de mejor película extranjera y mejor banda sonora.

Además de hablar sobre la película de Pedro Almodóvar, la madrileña ha recordado cuando se mudó a Nueva York con 19 años, la vez que Bono le pidió que saliera al escenario en un concierto de U2 o las inolvidables fiestas de Prince. "Viene a estudiar inglés cuanto tenía 19 años", ha explicado sobre su estancia en la ciudad de los rascacielos: "Y pasé un par de años, pero siempre iba y volvía. Era un sueño poder actuar en esta industria. He tenido mucha suerte de poder trabajar en diferentes países en Europa y también aquí".

En la entrevista, ha rememorado la vez que Prince la sacó al escenario por sorpresa, asegurando que estaba desenado bajarse porque fue "aterrador": "El esperaba que bailáramos y tal vez cantáramos". Entonces, el presentador le ha preguntado si se hizo amiga de Prince tras ese suceso y Cruz ha relatado que el cantante siempre fue amable con ella y con su familia.

"Solía organizar fiestas en su casa que seguro que conoces", ha seguido explicando: "Esas fiestas eran las fiestas. No soy una fiestera, pero cuando iba a esas, me quedaba hasta las 5 de la mañana por las cosas maravillosas que pasaban en ese salón. Podías ver a Stevie Wonder cantando con Alicia Keys. Y a Farrell bailando con Diddy y Justin Timberlake. Después, Prince se unía y tocaba durante un rato. Luego se ponía el pijama, volvía y decía: 'Buenas noches'. Se iba a la cama y nos dejaba a todos allí".

Tras finalizar la anécdota, la actriz ha recalcado una vez más que Prince era muy amable y muy dulce, y ha afirmado que no pasa un día en el que no le eche de menos. Recordemos que el cantante fallecía en 2016 de forma inesperada a causa de una concentración muy alta de fentanilo en su cuerpo.

