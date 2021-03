Derek Kolstad (‘John Wick’) adaptará el manga ‘Hellsing’

El mito de Drácula nunca pasa de moda. Lo demostraron Mark Gatiss y Steven Moffat cuando pusieron en pie su particular revisión de la novela de Bram Stoker para Netflix, y ahora mismo quieren demostrarlo Karyn Kusama y Chloé Zhao con sus respectivos enfoques. El de la directora de Nomadland quiere hacerlo además inmerso en el western que tanto le gusta, pero no es la ocurrencia más descabellada con la que nos hemos topado a la hora de adaptar al personaje. Y es que ya existe Hellsing, manga que Kouta Hirano desarrolló entre 1997 y 2008, que ya dio pie a una serie anime y a una OVA, y que según recoge Deadline va a ser adaptado en forma de película por parte de Amazon Studios.

La compañía ya ha fichado a quien sería su gran responsable, y este no es otro que Derek Kolstad: ideólogo de la saga John Wick, guionista principal de la inminente Falcon y el Soldado de Invierno e involucrado actualmente en una adaptación de Dragones y mazmorras. “Desde que mi hermano me descubrió el anime y el manga hace algunos años, me ha obsesionado adaptarlo”, ha declarado Kolstad, que para el film correspondiente contará con la ayuda de Brian Kavannaugh-Jones, productor de películas como La estafa, Destroyer o Honey Boy. “Derek es un guionista excepcional y nos emociona asociarnos con él para que haga lo que mejor sabe: construir una mitología rica y llena de personajes icónicos”, ha asegurado Kavanaugh-Jones por su parte.

Hellsing presenta una relectura de Drácula de lo más original: ahora el protagonista pasa a llamarse Alucard, y trabaja como agente especial de The Hellsing Organization, dedicada a proteger Inglaterra de vampiros, ghouls y otras amenazas sobrenaturales. Su jefa es Integra Hellsing (bisnieta del legendario cazavampiros Van Helsing que creara Stoker), y Alucard está acompañado en sus misiones por una expolicía llamada Seras Victoria. Estos protagonistas tendrán que enfrentarse a múltiples enemigos, incluyendo una banda llamada Millenium que quiere resucitar el nazismo con la ayuda de un ejército de vampiros.

Amazon aún no ha tanteado fecha ni de rodaje ni de estreno, y aun está por saberse quiénes serán los actores encargados de dar vida a The Hellsing Organization.