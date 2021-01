El creador de ‘John Wick’ se hará cargo de la serie en acción real de ‘Dragones y mazmorras’

Nunca un juego de rol ha causado un fenómeno cultural semejante al de Dragones y mazmorras, que desde su comercialización en 1974 ha inspirado géneros literarios enteros y motivado múltiples intentos de adaptación. En los años 80 CBS emitió una recordada serie de animación que se inspiraba parcialmente en los mundos propuestos por esta marca, y llegado el 2000 tuvimos una adaptación al cine que también es bastante recordada, pero sin tanto cariño. Esta Dragones y mazmorras estaba protagonizada por Jeremy Irons y Thora Birch, entre otros, y funcionó tan mal entre crítica y público que las siguientes intentonas no han conseguido salir adelante desde entonces.

Vin Diesel lleva tiempo con la idea de sacar una película adelante, mientras que en 2014 Warner Bros. estuvo a punto de confirmar un proyecto encabezado por Ansel Elgort tras el éxito de Bajo la misma estrella. No lo consiguió pero el caso es que ahora, de repente, hay dos adaptaciones de Dragones y mazmorras en marcha. Una de ellas consiste en una película desarrollada por Paramount y eOne junto a Hasbro con la idea de que Chris Pine la protagonice y otra, de la que acabamos de saber, es una serie de televisión live action que podría guardar o no relación con la película. Según The Hollywood Reporter, dicha ficción está en manos de Derek Kolstad, más conocido como el guionista de John Wick.

Kolstad ha recibido el encargo de escribir un tratamiento de la serie, y la idea es que cuando este obtenga luz verde por parte de algún estudio interesado pase a liderar un nutrido equipo de guionistas. Constituye una nueva etapa en una carrera en constante proyección desde que escribiera la primera John Wick en 2014, a la que le han seguido los guiones de John Wick: Pacto de sangre y John Wick: Capítulo 3 - Parabellum. Fuera de la saga Kolstad también ha trabajado en la serie de Marvel Falcon and the Winter Soldier (a estrenarse este 19 de marzo), y tiene planeado participar tanto en una ficción de Star Wars, The Acolyte, como en la adaptación televisiva del universo de John Wick, por título The Continental.