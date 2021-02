Chloé Zhao (‘Nomadland’) trabaja en una versión de ‘Drácula’ que mezcla western y ciencia ficción

Luego de despertar la atención en numerosos festivales con The Rider, estrenada en 2017, la carrera de Chloé Zhao ha pasado a encontrarse en un punto realmente dulce. Su siguiente película, Nomadland, parte como favorita en los Oscar de este año (ya ha sido nominada al Globo de Oro por ella y en España podremos verla este 19 de febrero), y también tiene pendiente estrenar su primera colaboración con Marvel, Eternos, que llegaría a los cines el próximo 5 de noviembre. Habiendo irrumpido con éxito tanto en el blockbuster como en el cine indie, Zhao busca ahora nuevos retos, y ha encontrado uno muy apetecible en el Dark Universe que Universal lleva queriendo consolidar desde La momia.

Puede que la película protagonizada por Tom Cruise no le gustara a nadie, pero el enfoque que Leigh Whannell le dio a El hombre invisible devolvió la confianza al estudio a la hora de intentar resucitar a sus monstruos clásicos. El proyecto de Zhao se enmarca en esta iniciativa y quiere adaptar un clásico de la talla de Drácula, pero sobre el papel es de lo más estrafalario: según recoge The Hollywood Reporter, esta nueva versión de la obra de Bram Stoker tendría la forma de “un western futurista de ciencia ficción”. “Siempre me han fascinado los vampiros y el concepto de lo Otro que encarnan. Me emociona mucho trabajar con Universal y reimaginar a un personaje tan querido”, contaba Zhao.

Cuesta imaginar qué depararía un enfoque así, pero no hay que olvidar el amor que Zhao profesa al género (habiéndose tamizado de un modo u otro tanto en The Rider como en Nomadland), ni tampoco que la combinación de western y vampiros ya ha conducido en el pasado a escenarios muy estimulantes, como ejemplifica Una chica vuelva a casa sola de noche de Ana Lily Amirpour. Peter Cramer, presidente de Universal, ya ha bendecido el proyecto: “La mirada singular de Chloé aborda las historias de los marginados e incomprendidos. Será un placer trabajar con ella mientras reimagina a uno de los personajes más icónicos jamás creados”.

Dentro del Dark Universe ya se han puesto en marcha otras películas como The Invisible Woman a cargo de Elizabeth Banks, Dark Army con Paul Feige o El hombre lobo, volviendo a dirigir Leigh Whannell con el protagonismo de Ryan Gosling. En torno a Drácula también se planea un spin-off titulado Renfield y dirigido por Dexter Fletcher (del que hace mucho que no se conocen novedades), y otra versión de Drácula a cargo de la directora Karyn Kusama que guardaría una mayor fidelidad a la novela de Stoker… algo que en el Drácula de Chloé Zhao no parece ser una prioridad. Ninguna de estas películas tiene aún fecha de estreno.