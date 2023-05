Demandan a Martin Scorsese por recibir medio millón de dólares para hacer una película que nunca hizo

Puede que el estreno más esperado de toda la Sección Oficial de este Festival de Cannes (que se dio por inaugurado ayer con Jeanne du Barry y una ovación a Johnny Depp) sea Killers of the Flower Moon. Una monumental película de más de tres horas donde Scorsese adapta el libro homónimo de David Grann (Los asesinos de la luna en España) con la complicidad de un reparto que lideran Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. No obstante, la estancia de Scorsese en la Croisette se ha visto afectada por un giro algo desagradable.

Y es que a Scorsese le acaban de denunciar. Junto a su productora, Sikelia Productions. La demanda la ha interpuesto en el Tribunal Superior de los Ángeles los abogados de Op-Fortitude, productora creada para desarrollar el film sobre la Segunda Guerra Mundial Operation: Fortitude. Esta película de corte histórico, en torno a una misión clave de la contienda, estaba siendo impulsada por Op-Fortitude y, se supone, por Scorsese y Sikelia a través de la mediación de LBI Entertainment.

Op-Fortitude alega que Scorsese aceptó un pago de 500.000 dólares por hacerse cargo de la película con su sello, responsabilizándose tanto de la producción y la postproducción como de reunir para el proyecto a un reparto de estrellas. ¿Cuál es el problema? Que ha pasado bastante tiempo desde entonces, y Scorsese no ha hecho nada. “El señor Scorsese no ha hecho nada en absoluto para promover la producción de la película y no ha respondido en absoluto a los repetidos intentos de Op-Fortitude de ponerse en contacto con él y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones”, se lee en la demanda de la productora.

Op-Fortitude llegó a un acuerdo con LBI en 2021. Por este acuerdo Scorsese recibió medio millón que debería haber invertido en Operation: Fortitude. Desde Sikelia le aseguraron al principio que se reunirían con Scorsese e “inmediatamente después se pondrían en contacto con posibles directores e intérpretes de primera línea”. El acuerdo además contemplaba que Scorsese participara directamente como productor, pues LBI y Op-Fortitude ya estaban vinculados con otras funciones.

Toma el dinero y corre

Total. Que en los meses siguientes la película no avanzaba, pero LBI siguió insistiendo en que Scorsese iba a ponerse con ello, sin rescindir el acuerdo. Tras meses sin comunicación ni indicios de que la cosa avanzara, Op-Fortitude se reunió con Charles Pacheco, de LBI. Entonces le dijeron que el proyecto podía cancelarse y que se le devolverían los 500.000 dólares… hasta que el contrato se rescindió efectivamente y el pago no llegó. Sikelia y Scorsese alegaron que Op-Fortitude no tenía derecho a cancelar el acuerdo ni a recibir la devolución.

Básicamente, Scorsese y su productora (con la que ha financiado tanto El lobo de Wall Street como Killers of the Flower Moon) se niegan a devolver el dinero. “Aunque han pasado más de quince meses desde que se firmó el contrato, el señor Scorsese no ha realizado ningún trabajo que corresponda a ninguna de las tres categorías de servicios contempladas en el contrato: casting, producción y posproducción”, dice John Fowler, abogado de Op-Fortitude, en declaraciones al Hollywood Reporter. “Tampoco ha realizado ningún otro tipo de trabajo en el proyecto”.

La demanda se dio a conocer este lunes, y por ahora ni Sikelia ni Scorsese han emitido declaraciones al respecto.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.