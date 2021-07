Así es el festival de Cannes 2021, de Wes Anderson al homenaje a Jodie Foster

El pasado año no pudo ser. Las películas seleccionadas se presentaron en otros certámenes bajo la etiqueta del "sello de Cannes". Pero no era lo mismo. En esta edición, la número 74, el bulevar de La Croissette volverá a vestirse de gala para acoger proyecciones con público y para el desfile de estrellas y cineastas. El festival por excelencia del cine de autor empieza este martes 6 de julio y se clausurará el sábado 17.

Con la peculiaridad de que habrá títulos que debieron estar presentes en la anterior edición, será el momento para tomarle el pulso a la actualidad de las narrativas y temáticas de los autores más innovadores y de referencia. "El amor, el miedo a perderlo todo, la idea de tener que desplazarse a otro lugar, los problemas con las armas, la fuerza de la juventud, la pérdida de un ser querido…", serán algunos de los aspectos tratados en las obras seleccionadas según avanzaba Thierry Frémaux, presidente del festival.

Autor, autor

Un año sin la dosis de Cannes acostumbrada se hace notar. La selección oficial aumenta su número de películas hasta 24. Un récord, aunque solo cuatro serán dirigidas por mujeres y no hay ninguna producción española en la lista. Entre las candidatas a llevarse la prestigiosa Palma de Oro estarán Benedetta de Paul Verhoeven, La crónica francesa de Wes Anderson, A Hero del iraní Asghar Farhadi, Tre piani del italiano Nanni Moretti o Flag Day de Sean Penn.

'Tre piani' Fandango

Allí también estarán, entre muchos otros, François Ozon con Tout s'est bien passé, Apichatpong Weerasethakul con Memoria, Jacques Audiard con Les Olympiades, la francesa Mia Hansen-Løve presentando Bergman Island o la húngara Ildikó Enyedi con The Story of My Wife. Y como no todo va a ser cine de autor, Fast & Furious 9 será el blockbuster que se podrá ver en el certamen.

Otras miradas

Una de las secciones más queridas es la de Una cierta mirada, plagada de nuevas promesas y propuestas arriesgadas, y que contará con 18 películas. Un mundo cinematográfico a descubrir con títulos como Noche de fuego de la directora mexicana y salvadoreña Tatiana Huezo o la producción entre Austria y Taiwán Moneyboys, debut del cineasta C.B.Yi.

'Moneyboys' ZORBA

Habrá una sección nueva, Cannes Premières para presentar las obras de Mathieu Amalric (Serre-moi fort), Andrea Arnold (Cow),o Arnaud Desplechin (Tromperie) o Hong Sang-soo (In Front of Your Face). Y en sesiones especiales o fuera de competición se proyectará la serie documental de Oliver Stone titulada JFK Revisited: Through the Looking Glass que vuelve a reincidir con el asesinato del ex presidente de Estados Unidos, o Stillwater de Tom McCarthy (cuya Spotlight de 2015 ganó el Oscar a la mejor película) y que protagoniza Matt Damon.

Sin Netflix

Cannes apostó en 2017 por incluir en su sección oficial dos películas del gigante del streaming (Okja y The Meyerowitz Stories), pero a causa de la polémica generada, cambió la normativa para que las películas que no se estrenaran en cines no pudieran competir por la Palma de Oro. En esta edición se esperaba una reconciliación con la presencia de producciones de Netflix. Pero no ha podido ser.

Según Thierry Frémaux, la plataforma habría declinado las condiciones ofrecidas por el festival. De manera que Cannes se quedará sin poder presentar, por ejemplo, The Power of The Dog de la neozelandesa Jane Campion (Palma de Oro en Cannes 1992 por El piano).

Covid Free

Y no podían faltar las medidas de seguridad para evitar la propagación del coronavirus. Entre ellas se exigirá certificado de haber recibido una vacuna aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, o de lo contrario tanto acreditados como invitados deberán someterse a controles PCR de antígenos cada 48 horas durante su estancia.

LAS ESTRELLAS DE CANNES

Jodie Foster GTRES

La actriz, directora y productora Jodie Foster será la principal homenajeada con la entrega de la Palma de Oro de Honor, además de la invitada de lujo a la sesión inaugural. También mantendrá un encuentro con el público, las llamadas clases magistrales de cine, el miércoles 7 en la sala Buñuel del Palais des festivals.

De igual manera, también habrá encuentros con Matt Damon (viernes 9), Isabelle Huppert (martes 13), el director Marco Bellocchio (jueves 15) y el director Steve McQueen (viernes 16) ). Y en la alfombra roja se espera que puedan acudir Colin Farrell, Catherine Deneuve, Sean Penn y también Marion Cotillard y Adam Driver, la pareja protagonista de Annette que inaugurará Cannes. Por su parte, el cineasta norteamericano Spike Lee será el presidente del jurado, cargo para el que ya fue elegido en la pospuesta edición anterior.

Sin embargo, uno de los que no podrá estar será el cineasta ruso Kirill Serebrennikov, cuya película Petrov's Flu forma parte de la sección oficial. El director, de 51 años, fue condenado en junio de 2020 a tres años de cárcel condicionales y a una multa por desvío de subvenciones públicas.

LISTÓN ALTO EN LA INAUGURACIÓN: 'ANNETTE'

'Annette' Elástica Films

La historia de amor entre una cantante de ópera y un comediante desde el punto de vista del inclasificable Léos Carax. El director de Holy Motors ha contado además con la complicidad del dúo de rock operístico Sparks, también autores del guion. Protagonizada por Marion Cotillard y Adam Driver, el resultado puede ser genial o fallido, pero no dejará indiferente. Estreno en España: 20 de agosto.

DE LO MÁS ESPERADO: 'LA CRÓNICA FRANCESA'

'La crónica francesa' Twentieth Century Studios

Hay muchas ganas por ver lo más reciente de Wes Anderson. Y, como es habitual en su cine, un reparto coral trufado de caras conocidas que incluye a Bill Murray, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Saoirse Ronan, Léa Seydoux o Adrien Brody para contarnos las vicisitudes de la redacción de un periódico norteamericano en una (ficticia) ciudad francesa. Estreno previsto: octubre.

¿HABRÁ POLÉMICA?: 'BENEDETTA'

'Benedetta' Avalon

A sus 82 años, Paul Verhoeven sigue decidido a dar guerra, y carnaza para el escándalo. El director de Instinto básico y RoboCop ha fijado su mirada en un relato de monjas lesbianas ambientado en la Italia del siglo XVII, rebosante de erotismo y adaptando la novela de Judith C. Brown. La protagoniza Virgine Efira, presente en su anterior película, la también controvertida Elle. Estreno previsto: 29 de octubre.

DE LO MÁS PERTURBADOR: 'TITANE'

'Titane' Caramel Films

La parisina Julia Ducournau ya conmocionó Cannes en 2016 con Crudo, un relato sobre iniciaciones adolescentes, sexo y canibalismo. Su segundo largometraje, en la Sección oficial, también promete sacudir a los espectadores con su incómoda historia de sádicos asesinatos y también repleta de alto voltaje sexual. Estreno previsto: otoño 2021.