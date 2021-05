'Benedetta': primer tráiler del drama lésbico de Paul Verhoeven

Una de las películas más esperadas durante los últimos años por la cinefilia mundial acaba de incorporarse a la programación del Festival de Cannes de 2021. Benedetta, el regreso de Paul Verhoeven después de Elle, competirá por la Palma de Oro en la próxima edición del certamen francés, que tiene previsto celebrarse del 6 al 17 de julio.

Coincidiendo con el anuncio de la participación de Benedetta en Cannes 2021, Pathé ha lanzado el primer tráiler de la película protagonizada por Virginie Efira como la monja del siglo XVII Benedetta Carlini, que vivió en la Italia de la Contrarreforma sacudida por fogosas visiones eróticas y mantenía relaciones sexuales con otras mujeres. Lo puedes ver a continuación.

La belga Virginie Effira, una de las mayores estrellas del cine francés actual que también participó en Elle como la católica devota que era vecina del personaje de Isabelle Huppert, interpreta a esta mística clave en la historia de la espiritualidad femenina, el lesbianismo y el erotismo. Completan el reparto Lambert Wilson, Daphne Patakia, Charlotte Rampling y Olivier Rabourdin.

Benedetta, con guion del propio Verhoeven y David Birke, parte del libro biográfico sobre Carlini titulado Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy, escrito por la historiadora Judith C. Brown.

El filme se rodó en 2018 en la localidad italiana de Montepulciano, así como en localizaciones de Francia. Desde 2019 se rumoreaba la posible participación de Benedetta en Cannes, lo que primero se vio afectado por un retraso en su finalización debido a una lesión de Verhoeven y posteriormente por la pandemia de covid que impidió celebrar el certamen el año pasado.

Esta nueva película del cineasta holandés se une en la competición de Cannes a Annette, el musical de Leos Carax con Adam Driver y Marion Cotillard que ejercerá como filme inaugural. El director artístico del festival, Thierry Frémaux, anunciará el grueso de la competición de este año el próximo 27 de mayo en rueda de prensa.