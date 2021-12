De debutar con 10 años en Disney Channel a interpretar a Tom Holland: así es Mario García, la voz detrás del Spider-Man del MCU

El último Spider-Man, y el más viajero, es el que interpreta Tom Holland en las películas incluidas dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, tanto las de Los Vengadores como las que protagoniza en solitario. Y el encargado de ponerle voz es Mario García, que como otros actores de doblaje se inició muy pronto en el oficio, cuando tenía 10 años (ahora tiene 23), y lo hizo también por vínculos familiares.

“Mi madre estaba yendo a clases de doblaje (con Lucía Esteban) y me dijo que la acompañara. Yo de pequeño había hecho locución para publicidad, porque mi madre se dedica a ello, y la directora me dijo que si quería probar. Los niños se buscan mucho en este trabajo, porque no hay muchos, y probé. Mi madre sabe que tengo esa vena de mentir (risas) y a la directora le gustó y me apunté a clases. Lo primero que me tocó fue un papel en una serie, que se canceló en el primer capítulo. Y luego fue un trabajo en una serie de Disney Channel que se llama Shake it up, que era sobre baile y salía curiosamente Zendaya”.

Si tuviera que quedarse con las películas y personajes con los que ha trabajado, elige una selección de su trayectoria que tiene un comienzo muy claro. “Por supuesto te diría Spider-Man, porque soy fan de él desde que era un enano y otras cosas de Tom Holland. Hice una que me hizo mucha ilusión que fue Onward, porque era Pixar, Super 8, cosas de Timothée Chalamet como Call Me By Your Name o Mujercitas, The Walking Dead… Pero de lo que más orgulloso estoy es Spider-man, tanto en pelis como en videojuegos”.

Tom Holland como Spider-Man Cinemanía | MARVEL

Y vuelve sobre el hombre araña para explicar por qué es su favorito: “Me acuerdo que tengo una foto con mi madre vestido de Spider-Man y era un traje, junto con el Power Rangers rojo, que no me quitaba nunca, ni para ir al baño. Luego cogí a Batman, pero ya de mayor. Es que cuando yo era pequeño, las películas que salieron de superhéroes, además de las de X-Men, fueron las de Spider-Man, de Sam Raimi, con Tobey Maguire. La primera me la regalaron y me la he puesto muchas veces… Esa y Hércules eran las que más veía”.

Mario García aporta algunas claves con las que él ha podido acercarse a su trabajo y también al superhéroe. “En el caso de las películas del UCM hay que irse bastante con el original. Puedes jugar en algún aspecto, pero tienes que ser fiel. Con los videojuegos trabajamos en un porcentaje muy alto sin imágenes y tienes que usar un poco tu imaginación, te deja un poquito más de libertad. El primer Spider-Man que hice fue Miles Morales en una serie de animación que se llamaba The Ultimate Spider-Man y pude jugar algo más”.

Y, para despedirse, nos explicar cómo se ha llegado a identificar con él, incluso a nivel personal, y cómo ha descubierto la gran responsabilidad que supone ponerle voz. “A mí me trasmite que es un personaje muy cercano, muy amigo y vecino. Es un tío con el que te puedes identificar, me parece que su grandeza es que Spider-Man puede ser cualquiera. Es un mensaje que transmite la película de animación, que cualquiera puede ser Spider-Man, porque todos podemos sacar nuestro héroe de dentro. La frase de “todo gran poder conlleva una gran responsabilidad” tiene un significado. El factor de la escuela, del chico al que hacen bullying, nos toca a todos. Es difícil no sentir cariño por este personaje. Además, no es un tío serio, sabe reírse de sus errores y hace bromas. Cuando una situación le sobrepasa, hace un chiste”, concluye García, que vuelve a dar voz a Holland en Spider-Man: No Way Home, que llega a los cines este jueves 16 de diciembre.

