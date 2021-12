Conoce a Roger Pera, la voz detrás del Spider-Man de Tobey Maguire

Que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad es algo que saben bien los actores de doblaje que se han encargado durante las últimas dos décadas de poner voz en español a un personaje tan icónico como Spider-Man en películas, series y videojuegos. Por eso, el estreno de la nueva entrega de su saga cinematográfica, Spider-Man: No Way Home, es un motivo perfecto para poner cara a esas voces y también para charlar con estos actores que han ido formando parte del universo del hombre araña con un papel importante.

El primero de ellos es Roger Pera, que se encargó de doblar a Tobey Maguire en la trilogía que comenzó Sam Raimi en 2002 con Spider-Man. “Para mí la palabra Spider-Man es lo que me gustaría ser. Cada día tengo mensajes en Instagram pidiendo que les siga, porque yo soy Spider-Man. Ojalá lo fuera, pero yo soy ‘tara-man’. Spider-Man es lo que me encantaría ser no solo en el cine, también en la vida”.

Asegura este actor de cine, teatro y televisión que comenzó hace cuarenta años en el mundo del doblaje, cuando era solo un niño, y entonces ya dobló El tambor de hojalata o al protagonista al que su abuelo lee un cuento en La princesa prometida, y que guarda entre sus mejores recuerdos la carta que le envió Steven Spielberg para felicitarle por el doblaje de Christian Bale –con el que comparte la misma edad- en El imperio del sol.

Roger Pera es uno de los actores de doblaje más reputados desde hace años Cinemanía

“Empecé a la vez en doblaje, teatro y televisión. Mi padre (Joan Pera) en aquel momento no doblaba a Woody Allen, lo hacía el señor Valdivieso, un grande, y a él y otros compañeros les preguntaron que si algunos de sus hijos podían doblar. Entonces hice una prueba, yo tenía ocho años, y me cogieron. (…) De la noche a la mañana empecé a hacer doblaje, teatro y televisión. Comenzó entonces un juego, porque para mí actuar es un juego.

Como dicen los ingleses, actuar es “play” y los franceses “jouer”. Es decir, no te comas la olla, juega, hazlo… Yo siempre digo a mis alumnos que actuar es muy fácil, todos tenemos talento para actuar, hemos hecho de indios y de cowboys. Esto es fácil, lo difícil son las matemáticas y la física, pero actuar es sentido común y es jugar”, recuerda el actor, que guarda un especial recuerdo de varios trabajos a lo largo de su carrera, como doblar a Matt Damon en El indomable Will Hunting, también a Víctor de La novia cadáver y, en la actualidad, a Eddie Redmayne, en especial en La chica danesa. Además, reconoce que “sufrió mucho” doblando La red social, “porque Jesse Eisenberg hablaba muy rápido”.

Hace veinte años se cruzó con Spider-Man, un personaje del que hasta ese momento no era especialmente fan. “No he sido muy de cómic, ni de disfraces ni de mitos… No leía a Spider-man, sí leía a Zipi y Zape o Mortadelo y Filemón, pero no tenía tiempo para más. Salía de trabajar y tenía que hacer deberes. No he sido mucho de superhéroes, tampoco lo soy ahora. He doblado a Spider-Man o Edward Norton en Hulk, pero no soy fan de este tipo de películas, pero soy un profesional. Tampoco soy fan del manga y he doblado muchos. Cómics los tengo ahora, porque mis amigos me los regalan. Recuerdo que pensé que iba a ligar mucho haciendo Spider-Man (risas), pero nunca funcionó”.

Tobey Maguire, primer actor encargado de dar vida al superhéroe arácnido Cinemanía

A pesar de no ser seguidor, se ha tenido que encerrar con Peter Parker en varias ocasiones en un estudio, así que ya ha tenido tiempo de conocer bien al personaje y a su alter ego como superhéroe. “Con la voz de Spider-Man la clave es escuchar mucho lo que hace Tobey Maguire. Mis alumnos me preguntan si hay que tener la voz bonita para ser doblador. Y mi respuesta es que no, que lo que hay que hacer es jugar con la voz. A veces tienes que doblar a un chico de 14 años y otras a un hombre de 50. No hay que buscar la voz, hay que encontrar sus matices. En el caso de Spider-Man es un chaval joven que tiene la voz aguda.

"Rogelio Hernández, que es la voz de Paul Newman, me decía de pequeño, “Don Roger, no mires la boca, mírale a los ojos”. Y tenía toda la razón, los matices que me da la mirada del actor me aportan mucho. En el caso de Spider-Man es un tío tímido, inseguro, con mucho amor, con sentimiento de la justicia… Todos estos matices me sacan la voz”. Es la opinión de un actor, autor también del libro Èxit - On tot comença, que forma ya parte por derecho propio del universo Spider-Man.

