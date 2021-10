De Cadaqués a trabajar con Wes Anderson: descubre a Javi Aznarez, el ilustrador español que se ha colado en 'La crónica francesa'

El ilustrador Javi Aznarez llevaba 10 años “escondido, un poco al margen de todo”. Con su mujer (la artista Elodie des Longchamps) se fue a vivir a Cadaqués y allí montaron la galería Taller de Tabakov donde trabajan y venden su obra. Una vida tranquila que, especialmente los últimos meses, se ha puesto patas arriba. Aznarez es el creador de las portadas de La crónica francesa, y de todos los dibujos que aparecen en el fondo de la décima película de Wes Anderson. ¿Cómo llegó hasta él? “La gran pregunta”, se ríe al otro lado del teléfono. “Fue gracias a Octavia Peissel, la productora de Wes desde hace años. Ella veranea desde pequeña en Cadaqués, conocía mi trabajo y me puso en la lista de candidatos”.

Y Wes lo escogió. “No sé por qué, nunca se lo pregunté, pero como también me gusta mucho el absurdo, soy un poco nostálgico del pasado… me imagino que teníamos algo en común”. Además, solo conociendo dónde y cuándo transcurría la historia, Javi Aznarez acertó de lleno con su ‘prueba de casting’. “Uno de los dibujos que les mandé fue el de la Estatua de la Libertad de París saludando a la de Nueva York, que acabaron usando para anunciar que estrenaban en el Festival de Cannes. Yo creo que con esto le convencí porque, sin yo saberlo, resumía un poco qué era la película: los expatriados americanos en Francia”, explica. “Por ser el primer dibujo que hice y el que me ayudó a entrar en el proyecto, le tengo especial cariño”.

Ilustración de Javi Aznarez para 'La crónica francesa' Cinemanía

Ilustración de Javi Aznarez para 'La crónica francesa' Cinemanía

Han sido tres años intensos desde entonces. Empezó trabajando mano a mano con la diseñadora gráfica del filme, Erica Dorn. “Algunos dibujos que estaban de fondo en algunas escenas, el bote de tinta…”, relata. Y luego empezaron a pedirle más. Ahí ya entró Wes Anderson. “Empezamos con el retrato de Bill Murray y luego para los créditos finales lo hablaba todo con él. Le iba pasando los bocetos, las ideas, y él me comentaba todo”.

El director le compartió sus referentes, “películas francesas, entre las que estaban Los 400 golpes, de Truffaut o Masculino, femenino, de Godard; y, por supuesto, tenía que tener muy en cuenta todo el trabajo del New Yorker de Sempé y otros”. “Aunque no quería que fuera una copia, quería que tuviese vida propia y me dejaron muy libre con mi estilo”, cuenta. “Iba jugando con mi mundillo combinándolo con el suyo, que es muy reconocible, los encuadres muy centrados, no complicar mucho la composición porque sus películas son rápidas y se tiene que ver todo y entender fácilmente en segundos”.

Ilustración de Javi Aznarez para 'La crónica francesa' Cinemanía

Ilustración de Javi Aznarez para 'La crónica francesa' Cinemanía

En total, Aznarez ha dibujado unas 30 portadas, más el póster y los teasers, los dibujos que van apareciendo en el filme y el trabajo más gordo: el videoclip animado con la canción de Jarvis Cocker, todo un recorrido por la ciudad inventada del filme, Ennui-sur-Blasé. El día que CINEMANÍA habló con el ilustrador aún estaba terminando “unos carteles para animar a ir al cine, con el reparto entrando en la sala y dentro de la sala”.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.