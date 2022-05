De ‘Alas’ a ‘Top Gun: Maverick’: 10 increíbles escenas de aviones de combates en el cine

En el cine de aviación, el cielo no es el único límite, como parece sugerir Top Gun: Maverick, la nueva aventura de acción aérea con la que Tom Cruise está decidido a romper la barrera de la taquilla.

Más allá del indiscutible legado de Top Gun, el cine y la aviación llevan más de un siglo materializando su romance; y la lista de películas sobre aviones de combate o sobre contiendas aéreas cubre la historia del séptimo arte: El Gran Mitchell (1942), de Leslie Howard, Infierno en las nubes (1951), de Nicholas Ray; Tora! Tora! Tora! (1970), de Richard Fleischer, 1941 (1979), de Steven Spielberg; Águilas de acero (1986), de Sidney J. Furie; Memphis Belle (1990), de Michael Caton-Jones; Porco Rosso (1992), de Hayao Miyazaki; Pearl Harbor (2001), de Michael Bay; Sky Crawlers (2008), de Mamoru Oshii; o Midway (2019), de Roland Emmerich.

De todas ellas, hemos seleccionado diez cintas cuyas escenas de combates aéreos siguen sobrecogiéndonos todavía hoy. Sus secuencias de riesgo con pilotos indomables ponen a prueba el sentido del vértigo y el del espectáculo.

‘Alas’ (1927), de William A. Wellman

De qué va: A pesar de que fue lanzada justo después de El cantante de jazz, la primera película sonora del cine, Alas fue uno de los grandes éxitos silentes del séptimo arte, logrando permanecer en la cartelera americana más de un año, además de ganar el primer premio Oscar a la mejor película.

Aunque cuenta la historia de un triángulo amoroso con la Primera Guerra Mundial como telón de fondo, con dos aviadores disputándose la atención de una de las jóvenes de la zona, quien durante la contienda se enrola como conductora de ambulancia, la película es una celebración de la maquinaria del vuelo.

Reparto: Clara Bow, Charles 'Buddy' Rogers, Richard Arlen, Gary Cooper.

Escena de vértigo: Alas es la primera película del cine que supo capturar la fascinación por la aviación que dominó toda la década de 1920, y fue capaz de mostrar y transmitir a los espectadores la realidad y los peligros de pilotar un avión de combate.

Wellman fue piloto de la famosa Escuadrilla Lafayette, donde le apodaron "Wild Bill", y su temeridad también fue famosa en el mundo del cine. Rodada en Kelly Field (Texas) durante un período de nueve meses y con un presupuesto de 2 millones de dólares, la película contó el apoyo del Servicio Aéreo del Ejército Americano, que proporcionó la mayoría de los aviones.

Todas las escenas de Alas son todavía hoy magistrales y por ello se convirtió en el canon en el que se miraron las futuras películas de aviación. Si hemos de quedarnos con una escena, escogemos el impresionante combate aéreo inicial entre los pilotos estadounidenses y el "Circo Volador" alemán.

‘Los ángeles del infierno’ (1930), de Howard Hughes



De qué va: Apasionado de la aviación, el excéntrico Howard Hughes no dudó en tirar la casa por la ventana para filmar su propia película de aviones. El subgénero estaba en boga en Hollywood, pero ello no fue óbice de que la cinta se excediera en presupuesto y tuviera que lidiar con decisiones a priori arbitrarias de Hughes y con no pocas tragedias, ya que murieron tres de los setenta pilotos que participaron.

La cinta sigue el distinto destino durante la Primera Guerra Mundial de los también diferentes hermanos Monte y Roy Rutledge, que abandonan sus estudios en Oxford para unirse al Royal Flying Corps. Por supuesto, ambos no solo se las verán con la temible escuadra alemana y los peligros de la aviación, sino también con las amenazas del corazón.

Reparto: Ben Lyon, James Hall, Jean Harlow, John Darrow.

Escena de vértigo: Como sucedió con Alas, el rodaje de Los ángeles del infierno se alargó más de la cuenta y el presupuesto se disparó hasta el punto de que la película se convirtió en la más costosa de la historia hasta ese momento. Hughes, no obstante, aprendió algunas cuestiones sobre filmar aviones gracias al trabajo de Wellman.

Por ejemplo, que, para capturar dramáticamente a los aeroplanos, había que rodar cuando el día estaba nublado. En El aviador de Martin Scorsese, biopic sobre Hughes con Leonardo DiCaprio, se recoge esta anécdota, pero en realidad fue Wellman quien primero se percató de cómo registrar a la perfección el baile de los pilotos por el cielo.

Menos trepidante que Alas, Los ángeles del infierno ha dejado para los anales del cine una bellísima secuencia nocturna en la que uno de los protagonistas abate un enorme zeppelín; en una escena que, por cierto, también recuperó Scorsese en su biopic sobre Hughes.

‘Tigres del aire’ (1942), de David Miller

De qué va: Los Tigres Voladores fueron un grupo de combate aéreo mercenario estadounidense que operó como apoyo a la Fuerza Aérea de la República de China en la contienda contra Japón en el marco de la Segunda Guerra Mundial. También el título de uno de los grandes filmes aéreos bélicos con John Wayne como protagonista, quien en el papel del capitán Jim Gordon lidia con el conflicto cotidiano de la guerra mientras se las ve con un viejo amigo, de conducta temeraria.

Reparto: John Wayne, John Carroll, Anna Lee.

Escena de vértigo: Una clara película de propaganda bélica ya desde su primera secuencia, cuya escena inicial, que muestra un ataque aéreo japonés en un montaje ágil entre los planos de los aviones y las víctimas en tierra, es una recreación de una conocida foto tomada en 1937 y publicada en la revista Life tras un ataque aéreo japonés sobre Shangai. Ese ataque, de hecho, prologa un poderoso arranque, que tiene en la réplica de los Tigres Voladores uno de los combates más tensos del cine bélico aéreo.

‘Las águilas azules’ (1966), de John Guillermin

De qué va: Otra gran película de aviones situada en la Primera Guerra Mundial está firmada por John Guillermin y es un melodrama bélico insólito con un trío protagonista tan fotogénico como deleznables sus papeles: George Peppard encarna a Bruno Stachel, un joven cabo alemán de procedencia humilde que consigue ser destinado como oficial de vuelo a la fuerza aérea del Imperio alemán; una división reservada para las élites aristocráticas.

Pero la ambición de Stachel por ser el mejor y hacerse con la medalla al mérito, denominada en la jerga de los pilotos Blue Max y otorgada cuando se han derribado 20 aviones enemigos, será su única meta.

Reparto: George Peppard, James Mason, Ursula Andress, Jeremy Kemp.

Escena de vértigo: Si algo caracteriza a Las águilas azules son las brillantes escenas aéreas, filmadas por el director de fotografía Douglas Slocombe, conocido por su trabajo con Spielberg en Indiana Jones y formado en las filas del Ministerio de Información durante la Segunda Guerra Mundial.

La película también se benefició del grandísimo trabajo del operador Skeets Kelly, uno de los grandes cámaras del cine de aventuras y del cine bélico que, lamentablemente, falleció en plena faena rodando años después Zeppelin (Etienne Périer, 1971) cuando la réplica de un biplano de combate británico de la Primera Guerra Mundial en el que volaba colisionó en el aire con el helicóptero de cámara Alouette y cayó al Mar de Irlanda.

No es estrictamente una escena de combate, pero nos alucina el fragmento de la película en el que Stachel y Von Klugermann cruzan con sus aeroplanos de combate por debajo de un puente. Una escena que es ejemplo paradigmático del gran trabajo filmando el vaivén de los aviadores y del dinamismo de Guillermin para crear tensión dramática.

‘La batalla de Inglaterra’ (1969), de Guy Hamilton

De qué va: La batalla de Inglaterra, acontecida en 1940 cuando se enfrentó la Real Fuerza Aérea británica contra la Luftwaffe del III Reich sobre el Canal de la Mancha para evitar una posible invasión del Reino Unido, es una de las grandes contiendas de la historia militar.

No cabe decir que la película que adapta esa efeméride la muestra con la solemnidad que merece, con un reparto con las más lustrosas estrellas del cine británico y con todos los medios cinematográficos al alcance.

Reparto: Michael Caine, Trevor Howard, Harry Andrews, Laurence Olivier, Christopher Plummer, Nigel Patrick, Michael Redgrave.

Escena de vértigo: El productor Ben Fisz había volado con Hurricanes para la RAF y la fuerza aérea polaca en la guerra, y siempre quiso realizar una película que reflejara su experiencia. No obstante, 20th Century Fox rechazó el proyecto porque le pareció que el primer guion era “terriblemente inglés”.

Fue entonces cuando Harry Saltzman, productor de James Bond, fichó a Guy Hamilton (Goldfinger) y la suerte volvió a acompañar a los británicos. Localizaron todos los Spitfires que quedaban, los modificaron para reconvertirlos en modelos de la época y, cuando hizo falta, tiraron de efectos especiales pintando aviones en los fotogramas. El resultado puede verse en la espectacular escena final de la película.

‘El barón rojo’ (1971), de Roger Corman



De qué va: Manfred von Richthofen, más conocido como El barón rojo, es uno de los mitos de la aviación y también el protagonista de una de las ficciones de culto del cine de aviación. Roger Corman está detrás de trepidante biopic bélico que sigue al famoso piloto, desde que aterriza en la Francia sitiada y es entrenado en un campo de aviación alemán por los mejores expertos, hasta el combate final con su némesis, el canadiense Arthur Royal Brown.

Reparto: Corin Redgrave, John Phillip Law, Stephen McHattie, Don Stroud, Barry Primus.

Escena de vértigo: Aunque muchas de las batallas no se ajustan a los hechos históricos, El barón rojo sigue siendo recordada con mucho cariño en el canon del cine de aviación. Tal vez por lo temerario del proyecto, habida cuenta que Corman no disfrutó de un presupuesto ancho para una película de tal calibre.

Filmada en Irlanda con pilotos profesionales y aviones reales, las secuencias de vuelo se rodaron mediante helicópteros de filmación y se instalaron cámaras en los aviones.

Los actores protagonistas John Phillip Law (el Barón Rojo) y Don Stroud (el capitán Arthur Roy Brown) recibieron lecciones de vuelo y, aunque las escenas aéreas más impactantes están pilotadas por profesionales, se rumoreó que Phillip Law estuvo a punto de abandonar el proyecto por motivos de seguridad. De hecho, un piloto de acrobacias falleció y también hubo heridos.

Con todo, el desenlace aéreo de la rivalidad entre el Barón y Brown es, todavía hoy, un hermoso duelo visual que merece ser recordado.

‘Héroes del cielo (2005), de Gérard Pirès



De qué va: Una de las películas de aviación militar contemporáneas más celebradas por sus escenas aéreas proviene de Francia y está basada en Tanguy y Laverdure, los cómics de Jean-Michel Charlier y Albert Uderzo de los 50 que, a su vez, ya fueron fuente de inspiración de un serial televisivo de los años 60.

En este caso, seguimos las aventuras de los compañeros cuando roban un avanzado caza francés Mirage durante un espectáculo aéreo en el Reino Unido. ¿Quién está detrás de esta arriesgada operación?

Reparto: Benoît Magimel, Clovis Cornillac, Géraldine Pailhas.

Escena de vértigo: Desde 1986, Top Gun se convirtió en la referencia de las películas de combate aéreo y, aunque Héroes del cielo actualiza las historias creadas por Charlier y Uderzo, no cabe duda de cuál es su referente.

Héroes del cielo se beneficia sobre todo de la presencia abrumadora de los fotogénicos jets de combate los Mirage 2000C y 2000D en acción. El reto era filmar escenas de combate aéreo con aviones reales sin recurrir a imágenes generadas por ordenador.

Hubo retoques, para eliminar reflejos de las viseras de los cascos o para rediseñar las pantallas de control de la cabina, pero todos los aviones son reales. ¡Y filmados en 35mm! Tan solo una de las secuencias tiene ADN cien por cien digital: la secuencia del desfile militar del 14 de julio en París, que se rodó en digital de alta definición.

Recuperamos una de las escenas de combate más punteras, en la que nuestros protagonistas interceptan a un Mirage negro salido de la nada.

‘Soar into the sun’ (2012), de Dong-won Kim

De qué va: La sombra de Top Gun es alargada y en CJ Entertainment no disimularon demasiado a la hora de hacer de la cinta de Tony Scott la base sobre la que se sostiene su argumento esta cinta de acción aérea con la superestrella Rain como protagonista.

Soar into the Sun sigue al piloto de las Fuerzas Aéreas de Corea del Sur Tae-hun cuando es expulsado del equipo de vuelo de élite de las Águilas Negras tras realizar una peligrosa acrobacia en un espectáculo aéreo. Pronto es trasladado a una unidad de combate, donde tendrá que vérselas con el aventajado piloto Cheol-hui y la amenaza de las fuerzas aéreas norcoreanas.

Reparto: Rain, Joon-Sang Yoo, Seong-su Kim.

Escena de vértigo: Siendo honestos, la trama, su verosimilitud y la destreza a la hora de diseñar las secuencias aéreas de la película distan mucho cualitativamente de las otras películas seleccionadas, pero esta suerte de copycat de Top Gun –en un principio es un remake de la también surcoreana Red Scarf (1964)– nos cautiva por su frontalidad y sus ganas de espectáculo.

De todas las escenas de combates aéreos, alimentadas con no pocas dosis de CGI, nos quedamos con la batalla final del protagonista contra la escuadra norcoreana, salpicada de virguerías imposibles.

‘Dunkerque’ (2014), de Christopher Nolan

De qué va: La operación de rescate de los cientos de miles de soldados británicos rodeados por las fuerzas enemigas en Dunkerque narrada por tierra, mar y aire por Christopher Nolan.

Reparto: Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Fionn Whitehead, Harry Styles, James D'Arcy, Jack Lowden.

Escena de vértigo: En la mejor tradición del cine bélico de toda la vida, Nolan utilizó aviones y equipos reales de la época en la medida de lo posible, como algunos Spitfire y un Hispano Buchon que ‘camufló’ como aeroplano alemán.

También fueron empleadas réplicas de otros modelos de aviones a gran escala masiva y operados por control remoto, con el fin de dotar a su película del máximo realismo posible. Puedes comprobar el esfuerzo en el primer combate aéreo que se narra en la cinta.

‘Top Gun: Maverick’ (2022), de Joseph Kosinski

De qué va: Han pasado 36 años desde que Tom Cruise tocara el cielo con Top Gun, el clásico de aviación insuperable firmado por Tony Scott, pero Maverick, su personaje en la ficción, sigue igual de irreductible e indomable.

El heroico piloto deberá hacer frente a las heridas del pasado cuando Iceman le pida que regrese a la escuela donde todo empezó.

Reparto: Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Milles Teller.

Escena de vértigo: Nos gustan muchas escenas de Top Gun: Maverick, pero todavía es pronto para decidir cuál de todas sus secuencias de combate aéreo ha de pasar a los anales del cine.

Por ello, recuperamos el desenlace aéreo de su precedente para homenajear, como hace la actual película, la genial destreza de Tony Scott.

