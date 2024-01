David O. Russell dirigirá a Selena Gómez en el biopic de la cantante Linda Ronsdtadt

Hubo una época en la que David O. Russell parecía ser el ojito derecho de Hollywood. Rodeado de rumores sobre su comportamiento despótico en los rodajes y su mala relación con los intérpretes, este realizador fue acumulando aún así nominaciones al Oscar a través de The Fighter, El lado bueno de las cosas, La gran estafa americana o Joy, hasta que en 2022 sufrió un serio varapalo con Ámsterdam. Este film había congregado a multitud de estrellas (Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington, ¡Taylor Swift!) y requerido una gran inversión por parte de 20th Century Studios. Fue un fracaso de crítica y público.

Pero Russell quiere seguir adelante, y Deadline se hace eco de un nuevo proyecto: uno que acaso sea menos arriesgado que Ámsterdam por ser un biopic y por la inmensa fama de la persona que centrará dicho biopic. Hablamos de Linda Ronstadt, cantante de rock y country que durante su extensa carrera ganó 11 Grammys y grabó 29 álbumes: algunos tan famosos como Heart Like a Wheel o Prisoner in Disguise. La cantante se retiró en 2011 por sufrir una parálisis supranuclear progresiva que le estaba afectando al cerebro, y cuenta ahora mismo con 77 años.

Ronstadt revivió, por cierto, un destacado momento de fama el año pasado, cuando su canción Long Long Time desempeñó un papel central en el episodio más aclamado de The Last of Us. Gracias a este el tema volvió a las listas de éxitos y arrasó en Spotify, acaso allanando el camino para que Hollywood se interesara en llevar su vida al cine. En 2019 ya se había producido un documental sobre su vida, The Sound of My Voice, dirigido por Rob Epstein y Jeffrey Friedman. Russell dirigirá el biopic aún sin título, acompañado de James Keach y John Boylan (antiguo manager de la cantante) como productores.

No obstante, lo más destacado de la película es que ya ha fichado a la actriz encargada de poner voz y rostro a Ronstadt: Selena Gómez, estrella pop que ha tenido varias apariciones en el audiovisual muy provechosas, desde la fundacional Los magos de Waverly Place a Solo asesinatos en el edificio, una de las series más queridas actualmente. Gracias a la figura central del biopic y a la presencia de Gomez, es posible que O. Russell vaya a volver por todo lo alto y deje atrás el fracaso de Ámsterdam.

