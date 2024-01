Se busca director: David Gordon Green ha abandonado la secuela de 'El exorcista: Creyente'

Desde un vistazo superficial, El exorcista: Creyente difícilmente se consideraría un fracaso. Como ocurre con la mayoría de las películas de terror, su presupuesto escueto facilitó que llegaran rápido los beneficios, de forma que los apenas 30 millones de dólares que costó la película de David Gordon Green se convirtieron en 136 millones de recaudación a nivel mundial. El problema es que esa no es toda la historia. El exorcista: Creyente tuvo unas críticas horribles, hasta el punto de que pocos días después del estreno Universal y Blumhouse aseguraron que iban a reconsiderar sus planes para la ya prevista continuación.

Lo que nos lleva a lo más delicado de El exorcista, y es que los 30 millones del presupuesto no suponían la única inversión de Blumhouse. En aras de impulsar la franquicia a través de los cines y de Peacock (servicio de streaming de Universal), la major se gastó 400 millones en hacerse con los derechos: todo para que una vez se estrenara Creyente a nadie pareciera gustarle y además fuera triturada mediáticamente por el docuconcierto de Taylor Swift, The Eras Tour. El cual, al coincidir con la fecha inicial de Creyente en octubre, movió a una aterrada Universal a adelantarla para no competir directamente con Swift.

Total, que la imagen que tiene ahora mismo Creyente deja mucho que desear. Y, según IndieWire, las gestiones de Universal para enderezar la saga ya han empezado. Cuando fichó a David Gordon Green como director y guionista de Creyente, la idea era replicar la jugada de Halloween, también bajo el paraguas de Universal y Blumhouse: Gordon Green escribió y dirigió una trilogía de nuevas entregas (La noche de Halloween, Halloween Kills y Halloween: El final), que sin tampoco recibir críticas apoteósicas sí dejaron al fandom algo más satisfecho. Así que el plan pasó a ser que Gordon Green dirigiera otra trilogía partiendo de El exorcista original de William Friedkin, estrenado en 1973.

Para ello omitiría de la continuidad las continuaciones que ya había alumbrado, estilo Halloween, y después de Creyente Universal fijó a toda velocidad una fecha de estreno para la secuela directa, por título The Exorcist: Deceiver (algo así como “El exorcista: Farsante”) y con la idea de que escribiera y dirigiera nuevamente Gordon Green. Pero hete aquí que eso ya no va a pasar. El director de Superfumados ha abandonado Deceiver para centrarse en su labor como productor ejecutivo de la serie Los Gemstones en HBO, y dirigir Nutcracker con Ben Stiller. Deceiver se ha quedado sin director, y Universal busca ahora mismo un sustituto.

Mientras lo busca, The Exorcist: Deceiver se ha retrasado de forma indefinida. Universal había fijado la fecha para el 18 de abril de 2025, pero acaba de resaginarla para el biopic de Michael Jackson que está desarrollando Antoine Fuqua (Michael, protagonizada por Jafar Jackson), y Deceiver no tiene fecha. La major sopesará cuidadosamente cómo continuar con la saga, luego de que ni siquiera traer de vuelta a Ellen Burstyn y Linda Blair para Creyente agradara a los fans.

