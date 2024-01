David F. Sandberg ('¡Shazam!') vuelve al terror adaptando el videojuego 'Until Dawn'

Parece que David F. Sandberg empezó a barajar más o menos volver al cine de terror según las previsiones apuntaban a hundimiento en taquilla para ¡Shazam! La furia de los dioses. Este realizador había despuntado en dicho género y de hecho se ganó la simpatía de Warner Bros. al dirigir Anabelle: Creation en el marco de la saga Expediente Warren: fue eso lo que precipitó que le contrataran para ¡Shazam! y que, tras el sorprendente éxito comercial y crítico de aquella película de superhéroes, volviera para la secuela el pasado 2023. Pero La furia de los dioses llegaba justo cuando la decadencia de DC era irremisible.

De modo que no solo fracasó en taquilla; tampoco gustó nada a la crítica. Esto fue lo que más le dolió a Sandberg, y lo que le movió a anunciar en redes sociales que para su siguiente proyecto volvería al terror. Un año después ya sabemos qué es lo que ha pensado: una adaptación del famoso videojuego de terror Until Dawn de la que se hace eco Hollywood Reporter.

Until Dawn es una aventura interactiva que Supermassive Games publicó en 2015 con gran éxito, dando pie a otras propuestas similares con su ingenioso homenaje al slasher. Su historia se centraba en un grupo de jóvenes que se reunían en un refugio de la montaña teniendo que lidiar con conspiraciones, wendigos y teleféricos traicioneros.

Until Dawn es un proyecto de Screen Gems y PlayStation Productions, ambos bajo el paraguas de Sony. PlayStation Productions es, para más señas, la división de Sony dedicada específicamente a adaptar videojuegos, y en los últimos tiempos ha acometido las películas de Uncharted y Gran Turismo en paralelo a las series de The Last of Us y Twisted Metal. La película de Until Dawn sería una nueva colaboración de Sandberg con Gary Dauberman: quien no solo dirigió la secuela de Annabelle: Creation (Annabelle vuelve a casa) sino que escribió el díptico It y aquí hará lo propio con Until Dawn.

El proyecto le llega a Dauberman mientras desarrolla una versión en acción real de la serie Gárgolas y sigue siendo un misterio lo que, valga la redundancia, está pasando con su adaptación de El misterio de Salem’s Lot de Stephen King. Esta película iba a dirigirla Dauberman para Warner y de hecho llegó a tener dos fechas de estreno, antes de que el estudio la apartara de su calendario sin mediar palabra. Es de esperar que ni Dauberman ni Sandberg estén muy contentos con la empresa de David Zaslav, pudiendo dar con otro lugar de trabajo más prometedor en Sony.

Una cosa con la que tendrá que lidiar la película de Until Dawn, por otra parte, es lo enormemente cinematográfico que era el juego de partida. Más allá de cómo se basaba en lugares comunes del cine de terror, Until Dawn empleó actores conocidos para dar vida por captura de movimiento a sus personajes, encontrando en el reparto a Peter Stormare, Hayden Panettiere y a todo un ganador del Oscar, Rami Malek. ¿Reaparecerán estos intérpretes en la película?

