Daniel Radcliffe interpretará a ‘Weird Al’ Yankovic en su biopic

“Está claro que no hay suficientes películas biográficas sobre músicos famosos y nos entusiasmó la idea de arrojar luz sobre la historia increíblemente real y sin exageraciones de Weird Al”. Así ha vendido Colin Davis, jefe de programación original de The Roku Channel, la idea de producir un biopic en torno a la vida del músico ‘Weird Al’ Yankovic. En un tiempo marcado por la avalancha de biopics musicales (el de Elvis a cargo de Baz Luhrmann es actualmente el que más atención acapara), no cabe duda de que el comentario está marcado por la sorna, pero no dice ninguna mentira: hay un biopic de Yankovic en marcha.

Y ya tiene intérprete para protagonizarlo. Según recoge The Hollywood Reporter, el papel ha caído en manos de Daniel Radcliffe, actor principal de Harry Potter a quien vimos recientemente en el especial nostálgico de Regreso a Hogwarts, pero que una vez se alejó del Niño Mago no ha hecho sino encadenar desafíos en su carrera. Interpretar a Yankovic es el último, dentro de lo que apunta a no será en absoluto un biopic normal. Al fin y al cabo, este cantautor es una figura mítica de la comedia estadounidense desde que triunfara en los 80 con Eat It, parodia de la canción Beat It de Michael Jackson.

Luego vendrían Amish Paradise o The Saga Begins (impagable temazo donde Yankovic narraba los acontecimientos de La amenaza fantasma de Star Wars al ritmo del American Pie de Don McLean), mientras la carrera del músico se extendía al cine (es decir, a las tres entregas de Agárralo como puedas) y le hacía ganar cinco veces el Grammy. La idea de esta Weird: The Al Yankovic Story no es nueva, puesto que allá por 2010 Funny or Die produjo un tráiler falso de un biopic del mismo título, donde Aaron Paul interpretaba al protagonista.

Es Funny or Die, precisamente, uno de los responsables del proyecto, mientras Eric Appel y Yankovic escribien el guion. Según ha trascendido, “la película explora todas las facetas de la vida de Yankovic, desde su meteórico ascenso a la fama con sus primeros éxitos hasta sus tórridas relaciones amorosas con las celebridades y su famoso estilo de vida depravado”. Y el cachondeo sigue: “Weird: The Al Yankovic Story lleva al público a un viaje increíble a través de la vida y la carrera de Yankovic, desde ser un niño superdotado hasta convertirse en la mayor leyenda musical de todos los tiempos”.

El fichaje de Radcliffe, por lo demás, ya ha sido bendecido por Yankovic. “Estoy absolutamente encantado de que Daniel Radcliffe me interprete en la película. No tengo la menor duda de que este es el papel por el que le recordarán las generaciones futuras”. La película, denominada Roku Original, se estrenará de forma exclusiva en The Roku Channel, que recientemente se hizo con los derechos de emisión de las series de la difunta Qubi. El plan es que Weird: The Al Yankovic Story empiece su rodaje este mes de febrero.

