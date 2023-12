Daniel Craig y Charlize Theron se unen al director más veterano de 'Fast & Furious' para una película de robos

Fast & Furious 10 ha sido uno de los grandes estrenos del año. No es que su recaudación haya marcado un antes y un después en la saga (quitando Super Mario Bros. La película y el Barbenheimer, pocos films de 2023 pueden presumir de grandes cifras en taquilla), pero sí que ha impulsado la marca a su fase final y también ha supuesto involuntariamente un punto de ruptura. La décima aventura de Vin Diesel y su familia iba a estar dirigida por Justin Lin, veterano realizador que había encabezado varias entregas previas, incluyendo la novena. Pero, ya iniciado el rodaje, Lin decidió que no podía más y se marchó.

La situación terminó bien. Universal, aun gastándose dinero en mantener el rodaje a flote durante la búsqueda de un sustituto, terminó contratando a Louis Leterrier, y todo siguió como estaba previsto. Hubo otro detalle encomiable, y es que en el poco tiempo que estuvo trabajando en Fast & Furious 10 Lin pudo hablar con el guionista Dan Mazeau y con Charlize Theron (que en la película volvía a interpretar a la villana Cypher) sobre una posible película de atracos. A los tres se les ocurrió que el film se inspirara en la screwball comedy clásica, con un toma y daca entre dos atractivos personajes que remitieran a los Cary Grant y Rosalind Russell de Luna nueva. Theron tendría el papel femenino.

Y entonces sugirió que Daniel Craig debía ser el masculino. Ahora, según Hollywood Reporter, la idea ha fructificado en un guion a cargo de Mazeau, que Lin se propone dirigir. El libreto es muy prometedor, al parecer, y ha desatado una lluvia de ofertas en la que se ha erigido victoriosa Apple Original Film. En lo que viene a ser una temporada muy intensa para Apple: la filial del servicio de streaming y gigante tecnológico ya ha invertido previamente en superproducciones como Los asesinos de la luna de Martin Scorsese, Napoleón de Joaquin Phoenix (hoy en cines) y Argylle de Matthew Vaughn, que llegaría en febrero.

Puede que Two for the Money, tal es el título, acabe teniendo una escala semejante mientras Apple ultima los preparativos de una película de Brad Pitt sobre la Fórmula 1. En Two for the Money, que dirigiría Lin (mientras su saga fetiche, Fast & Furious, se aproxima al desenlace orquestado por Leterrier), Theron y Craig serán dos atractivos ladrones. Su historia evolucionará a través de tres grandes golpes, en los que se dividirá Two for the Money inmersa en el glamour y la sofisticación.

A Craig no le veíamos desde la no menos glamurosa Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion. Hoy prepara Marica con Luca Guadagnino basándose en la novela homónima de William Burroughs, y por la parte de Theron pronto la veremos en la secuela de La vieja guardia para Netflix. Servicio este último que también cobija el próximo guion de Mazeau: Damsel, que protagoniza Millie Bobby Brown como doncella enfrentada a un dragón.

