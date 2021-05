Danai Gurira volverá tanto en la secuela de ‘Black Panther’ como en la serie de Disney+ sobre Wakanda

Hay mucho que contar de Wakanda, la nación de África que dentro del cine empezamos a conocer gracias a Capitán América: Civil War. Desde entonces el país comandado por la estirpe de T’Challa ha aparecido de vez en cuando en el Universo de Marvel, con Black Panther dedicándose plenamente a ella. No obstante, en Disney siguen creyendo que aún nos queda mucho por descubrir sobre este territorio, de forma que en su calendario destacan ahora mismo dos proyectos dedicados íntegramente a él: uno es propiamente la secuela de Black Panther, y otro una serie destinada a Disney+ de las que hasta ahora no tenemos apenas datos.

La secuela de Black Panther parte con la incógnita de cómo se suplirá la ausencia de Chadwick Boseman como T’Challa, una vez el intérprete falleciera el verano pasado. Gracias a un vídeo dedicado a su Fase 4 que Disney lanzó hace pocas semanas, confirmamos que su estreno está fijado para el 8 de julio de 2022 y que su título definitivo es Black Panther: Wakanda Forever. Ahora, Deadline recoge que tanto este film como la serie dedicada a Wakanda tienen una actriz en común, que no es en absoluto una desconocida dentro de los títulos del MCU.

Esta no es otra que Danai Gurira, quien debutó como Okoye en Black Panther. Okoye es la líder de las Dora Milaje, el cuerpo militar femenino que protege Wakanda, y Deadline deja caer además la posibilidad de que sea la total protagonista de la serie anónima de Disney+, enfocada como una precuela de Wakanda Forever. El film y la ficción televisiva comparten igualmente la presencia de Ryan Coogler: en Wakanda Forever repetirá como director tras Black Panther, y en la serie ejercerá de productor ejecutivo luego de que su compañía Proximity Media firmara un provechoso acuerdo con Disney.

Más allá de la presencia en ambos formatos de Gurira (a quien conocimos en su momento por encarnar a Michonne en The Walking Dead), no sabemos mucho de ninguno de ellos. Aunque, por lo demás, sigue quedando claro la fijación de la maquinaria de Kevin Feige por Wakanda: en Falcon y el Soldado de Invierno, segunda serie del MCU para Disney+, ya apareció una miembro de las Dora Milaje vista anteriormente en Black Panther. Esta era Ayo, interpretada por Florence Kasumba, y no es nada descabellado que reaparezca bien en Wakanda Forever, bien en la serie, bien en ambas.

La serie aún no tiene fecha de estreno, y se desconoce qué lugar tomará en el congestionado calendario de ficciones de Marvel destinadas al streaming. La más próxima es Loki, que protagonizada por Tom Hiddleston llega a Disney+ este 9 de junio.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.