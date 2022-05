Daisy Edgar-Jones (‘Normal People’) nos invita a su pantano en el tráiler de ‘La chica salvaje’

Muchos conocimos a Daisy Edgar-Jones por su exquisita interpretación de Marianne en Normal People, adaptación de la novela homónima de Sally Rooney. Fue entonces cuando descubrimos a una actriz muy hábil para encarnar a personajes esquivos, pero capaces de mantener la entereza en la peor de las situaciones, y así lo comprobamos en su siguiente e inclasificable película, Fresh, que protagonizaba junto a Sebastian Stan. De cara a 2022 a Edgar-Jones aún le quedan dos proyectos por delante: uno es la serie Under the Banner of Heaven, donde le acompaña Andrew Garfield, y otro es el thriller La chica salvaje, que se basa en la novela Where the crawdads sing de Delia Owens.

Owens publicó este libro en 2018 con grandes ventas, y Reese Whiterspoon se interesó por adaptarlo a través de su sello, Hello Sunshine. Tiempo después, La chica salvaje será distribuida por Sony Pictures y acaba de fijar fecha de estreno para este 19 de agosto, paralelamente a que la major se decida a lanzar un tráiler que parece mostrar bastante apego a lo sucedido en la novela. Junto a Edgar-Jones encontramos a Taylor John Smith, Harris Dickinson o David Strathairn, mientras la promesa del indie Olivia Newman (Mi primer combate) se encarga de dirigir y Lucy Alibar adapta la obra de Owens con su guion. La chica salvaje, además, cuenta con Taylor Swift en su banda sonora, habiendo compuesto Carolina.

Pero, ¿de qué va La chica salvaje? Pues este thriller se centra en las peripecias de Kya (Edgar-Jones), abandonada desde niña en los peligrosos pantanos de Carolina del Norte. Sin contar con más ayuda que la de la naturaleza, Kya ha conseguido hacerse adulta y es apodada por los lugareños como la “chica de la marisma”. No tiene ningún interés en conocer la civilización, o al menos no lo tiene hasta que conoce a dos forasteros que se internan en sus dominios, enamorándose de uno de ellos. La situación se complicará cuando tenga lugar un asesinato, y Kya sea de repente la gran sospechosa del crimen.

Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

