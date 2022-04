En los años 80, el público huía despavorido de las salas durante el estreno de Holocausto Caníbal, un filme que marcaría el cine antropófago en las décadas posteriores y que actualmente ofrece un giro radical hacia la comedia negra. Títulos recientes como las francesas Crudo (Julia Ducournau, 2016) y Barbaque (Fabrice Eboué, 2021) ponían en relieve este tipo de humor no apto para todos los públicos, que aterriza ahora en Disney+ España a través de Fresh.

Esta nueva película supone la ópera prima de la directora Mimi Cave, que cuenta con Sebastian Stan y Daisy Edgar-Jones en los papeles principales. En ella, la solitaria Noa conoce a Steve en un supermercado tras una serie de citas fallidas a través de internet y animada por su mejor amiga. Ambos se hacen cada vez más cercanos y deciden realizar un viaje que destapa los secretos sobre la dieta carnívora de su conquista. Demasiado carnívora.

Entre psicópatas al estilo American Psycho, bailecitos hipnotizadores y momentos de sororidad femenina, la película escrita por Lauryn Kahn (Ibiza) toma el testigo del cine sobre caníbales que estas décadas encontraba grandes referentes en El silencio de los corderos, ¿Y si nos comemos a Raul? o El caníbal de Rotemburgo, e incluso en los títulos patrios Caníbal y Omnívoros.

Bailecitos, psicópatas y toxicidad

Después del estreno de las series Falcon y el Soldado de Invierno y Pam & Tommy, Sebastian Stan se ha convertido en uno de los hombres del momento. El actor aprovechaba el estreno estas semanas de Fresh para compartir su casting online, donde ya nos dejaba ver las claves de su personaje.

Unas pruebas previas realizadas en octubre de 2020, donde movía la cintura y manejaba el cuchillo a la perfección. Sus bailes junto a Daisy Edgar-Jones, acompañados de You’re Not Good Enough (de Blood Orange), Endless Summer Nights (de Richard Marx) o Le Jardin (de La Femme), conforman así algunos de los mejores momentos de la película.

Por su parte, Daisy Edgar-Jones enamoraba al público como Marianne en Normal People. La actriz británica reitera en su papel melancólico, pero fuerte y empoderado en Fresh. A sus 23 años, la actriz nominada a los Globos de Oro y los BAFTA se ha convertido en una de las voces de su generación, participando en proyectos donde demuestra su compromiso social y la denuncia contra los comportamientos tóxicos.

A Edgar-Jones también podremos verla próximamente en la miniserie de Hulu Por mandato del cielo, el drama criminalístico en el que aparecerá junto a un inmenso Andrew Garfield. De igual forma, también estará en la adaptación cinematográfica de Where the Crawdads Sing, la novela de Delia Owens sobre un misterioso asesinato que aborda ahora la cineasta Olivia Newman (First Match).

Este nuevo enamoramiento entre miembros amputados y millonarios sin escrupúlos también cuenta en el reparto con unos hilarantes Jojo T. Gibbs (Electric Easy), Dayo Okeniyi (See), Andrea Bang (A Million Little Things) y Brett Dier (Jane the Virgin). Un elenco que presume de ser lo mejor de la película.

En esta misma línea, la química entre Stan y Edgar-Jones es una de las grandes revelaciones de un título sin grandes pretensiones, pero realizado para divertir e incluso advertir sobre los comportamientos dementes que adoptan algunas personas. Pura metáfora y sarcasmo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.