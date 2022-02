“Dadle a Peter algo de amor”: Kevin Smith critica a los Oscar por no nominar a ‘Spider-Man: No Way Home’

Si hay una eminencia sobre cómics de superhéroes en el ecosistema de Hollywood, esa es Kevin Smith. Este director, en los últimos compases de su carrera, está volviendo pacientemente a éxitos del pasado (como suscriben Jay y Bob el silencioso: El reboot y las futuras secuelas de Clerks y Mallrats) mientras sigue siendo una voz de autoridad en todo lo que respecta a justicieros con mallas, y a su posible salto a la pantalla. Como no podía ser de otro modo, a Smith le ha encantado Spider-Man: No Way Home, hasta el punto de enfurecerse con la Academia de Hollywood por no haberla nominado a Mejor película. Su furia ha sido registrada, en directo, durante la grabación del podcast Fatman Beyond.

La colosal recaudación de la última película de Tom Holland como el trepamuros, en sintonía a las críticas positivas, convenció a Marvel y Disney de que debían hacer campaña para los Oscar, pero esto solo ha acabado deparando en una nominación a Mejores efectos visuales. Algo intolerable, en opinión del firmante de Persiguiendo a Amy. “Me gustaría felicitar a la buena gente que ha hecho Spider-Man: No Way Home por la muy merecida nominación a Mejor película que seguro que han conseguido, aún no he leído las nominaciones”, comenzaba el podcast Smith, justo antes de que le dijeran que No Way Home se había quedado fuera de la categoría principal. “¿Qué coño…?”, exclamó el director.

“Tienen diez plazas y no le pueden dar una a la gran película de los últimos tres años”. Acto seguido, Smith se enzarzó en una hilarante perorata sobre el juicio de los académicos. “Tío, y dicen ‘¿por qué nadie ve nuestro programa?’ Tomad una puta elección populista, joder, tío. ¿Cuánto espacio tienes? Pon a Spider-Man, por el amor de Dios. Deja que se balancee ahí. El pobre chico siempre está en la mierda, dadle a Peter Parker un poco de amor. Ni siquiera estoy bromeando, con tantas películas que están nominadas ahí… ¿Qué coño?”. Justo entonces la transmisión de YouTube se cortó, interrumpiendo a Smith. Cuando volvieron, fue inevitable hacer una jocosa referencia a lo ocurrido.

“Chicos, la conspiración es real. Hablé de la no-nominación de Spider-Man por la Academia y nos expulsaron de YouTube”. Ahí terminó todo, pero el enfado de Smith fue replicado poco después en el programa de Jimmy Kimmel Live! Su presentador, Jimmy Kimmel, también se quejó de la ausencia de No Way Home entre las nominadas a Mejor película. “¿Por qué los nominados a Mejor película tienen que ser serios? ¿Cuándo se convirtió eso en un requisito para conseguir nominación? ¿Cómo es posible que no haya conseguido una de las 10 nominaciones a Mejor película? Olvida el hecho de que la película hizo 750 millones de dólares en EE.UU. y sigue en cartelera. Fue una gran película”.

“Había tres Spider-Man en ella. ¿Me estás diciendo que No mires arriba es mejor? Desde luego que no”, concluyó. La ceremonia de los Oscar se celebra este 27 de marzo, y entre los títulos que compiten por ser la Mejor película podemos destacar Belfast, El poder del perro, West Side Story y, sí, No mires arriba.

