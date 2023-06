¿Dónde se rodó 'Culpa mía'? La ruta perfecta por los escenarios de la Costa del Sol

El pasado día 8 llegó a Amazon Prime Video la adaptación cinematográfica de Culpa Mía, el bestseller escrito por Mercedes Ron (que se basó en el videoclip de I Knew You Were Trouble, de Taylor Swift). Desde entonces, la cinta se ha convertido en la película más vista durante el mes de junio, no solo en España, sino en el mundo entero.

En el drama romántico que ha conquistado a medio planeta, Noah y Nick viven una apasionada historia de amor bajo el marco de carreras ilegales, mansiones extravagantes y peleas. La joven de 17 años se ve obligada a mudarse a una mansión de la Costa del Sol, propiedad del nuevo marido de su madre, y allí conocerá a su hermanastro Nick, del que le separará un mundo pero del que se enamorará perdidamente.

Principales escenarios de 'Culpa mía'

El equipo de Culpa Mía, incluidos los dos actores protagonistas, Nicole Wallace y Gabriel Guevara, tuvo fácil la elección de localizaciones para el rodaje de la película, ya que la cinta producida por Álex de la Iglesia se desarrolla, en su gran mayoría, en la Costa del Sol. Durante varias semanas del verano del año pasado, el set se trasladó a varios municipios de la provincia de Málaga para rodar, sobre todo, las escenas de persecuciones con coches, que son casi un protagonista en sí mismas.

Una de esas localizaciones ha sido el Puerto de la Duquesa, ubicado en el municipio malagueño de Manilva. El muelle es conocido por ser un lugar muy popular entre turistas, especialmente provenientes de otros países, además es una zona con mucha restauración y ocio nocturno.

Otra zona malagueña en la que también se rodaron este tipo de secuencias fue en Playamar, en el municipio de Torremolinos. Muy cerca del centro del pueblo, en ella se pueden realizar muchas actividades acuáticas y deportivas, así como una amplia oferta de restauración.

Persecución en Playamar (Torremolimos), de la película 'Culpa Mía'. AMAZON PRIME VIDEO

Marbella también fue escenario de varias secuencias de Culpa Mía, concretamente las playas de Cabopinto y la de Nueva Andalucía. Otras localizaciones fueron Campo de Gibraltar, una de las seis comarcas de la provincia de Cádiz, y Sotogrande, el municipio gaditano conocido por su alto poder adquisitivo a nivel de turismo.

Tras un mes en la plataforma, Culpa Mía continúa siendo la película más vista de Amazon Prime, por delante de otras producciones como Creed III, Operación Fortune o Air. La plataforma no ha confirmado si habrá o no una segunda parte y tercera parte, pero visto el éxito de esta primera entrega, las otras dos adaptaciones de la trilogía seguro que son una realidad tarde o temprano.

