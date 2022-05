Cuándo se estrena 'Alimentando al mundo', el documental del chef José Andrés para Disney+

El chef José Andrés se ha convertido en una verdadera celebridad en Estados Unidos, donde en 2016 era condecorado por Barack Obama con la National Humanities Medal. La solidaridad del cocinero español, afincado actualmente en Washington D.C., ha quedado patente a lo largo de los años y se reafirma ahora con su compromiso con los ucranianos, desplazándose incluso al lugar del conflicto armado.

Un aterrizaje en plena guerra junto a su organización sin ánimo de lucro World Central Kitchen, que posee una gran historia detrás. Un nuevo documental del conglomerado de Disney recoge ahora el pasado de esta entidad, fundada por el cocinero en 2010 y presente en algunos de los mayores desastres internacionales, como el Huracán María en Puerto Rico.

El documental, llamado Alimentando al mundo, es una crónica de cómo José Andrés y su ONG reconstruyen naciones tras los desastres, ofreciendo alimentos a los afectados. Una producción de National Geographic que aterriza el próximo 27 de mayo en Disney+.

Este metraje repasa así la evolución de la ONG durante un período de 12 años: desde sus inicios como un grupo de voluntarios ofreciendo ayuda humanitaria, hasta la entidad fundamental que es actualmente para asistir a la población en los desastres naturales.

Detrás de la dirección del documental se sitúa Ron Howard, el cineasta estadounidense conocido internacionalmente por la realización de Willow, Apolo 13, El Grinch o Una mente maravillosa, entre otros grandes clásicos del cine. El director ya había incursionada en el mundo de los documentales con Made in America, The Beatles: Eight Days a Week, Pavarotti y Rebuilding Paradise.

