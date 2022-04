José Andrés, sobre la caída de un misil en una de sus cocinas solidarias: "Los proyectiles caen a diestro y siniestro"

El chef español José Andrés sigue trabajando con su ONG World Central Kitchen en Ucrania, donde cocinan y reparten comidas de forma gratuita entre la población del país, que está siendo atacado por Rusia.

Uno de los bombardeos rusos afectó a una de las cocinas de la ONG, cuando un misil impactó en sus instalaciones, en Jarkov (este de Ucrania), hiriendo a cuatro voluntarios y destruyendo las instalaciones de obvia índole civil.

José Andrés se ha pronunciado sobre este hecho, pero siempre dando un mensaje de esperanza. "En esta hora oscura veo un futuro de luz", decía el cocinero, porque "cada día veo la unidad y el espíritu del pueblo ucraniano y eso es digno de celebrarse", añadía.

Además, hacía ver que World Central Kitchen "seguirá luchando para que un plato de comida sea el comienzo de un mañana mejor".

"Una de nuestras cocinas fue destruida y tenemos a cuatro amigos heridos, pero están bien. Hoy mueven la cocina. Mañana estarán cocinando en otro lugar. Como ven la bondad siempre brilla y vamos a seguir cocinando y alimentando a toda la gente que podamos y solo lo hacemos porque tenemos vuestro apoyo", le decía José Andrés a sus seguidores de Instagram y a todos los que colaboran con su ONG.

"No tiene justificación estar bombardeando estaciones de tren con mujeres y niños tratando de ir a la seguridad de otro país. No es justo bombardear hospitales. No es justo estar bombardeando escuelas donde la gente está 'bunkerizada' porque los proyectiles caen a diestro y siniestro", denunciaba el cocinero y empresario.

"No es justo que en el siglo XXI veamos los horrores que estamos viviendo", decía el chef, que a la vez quería profundizar en su mensaje de esperanza y de "celebración", porque "hay mucha bondad". "Lo mejor de la humanidad aparece, por desgracia, en los peores momentos de la humanidad", recordaba José Andrés.

"En esta hora oscura, creo que es un momento de... no voy a decir celebración porque una guerra no es nada para celebrar, pero si algo podemos celebrar es el asombroso espíritu humano, el asombroso espíritu humano de la gente que está defendiendo a su país y las personas que están haciendo lo que pueden para llevar consuelo a sus conciudadanos", ponía de manifiesto el cocinero.