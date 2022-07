'Persuasión': Dakota Johnson y Netflix convencen en su modo Jane Austen ligero

Las adaptaciones de obras de Jane Austen desprenden rasgos inconfundibles y se construyen sobre aspectos como la situación de la mujer, la familia y las costumbres como condicionantes de la vida deseada y del amor, la perspectiva al respecto, el romance, las relaciones que se retoman y las que surgen, el cortejo o el ambiente de la alta sociedad en el entorno campestre.

Son historias imperecederas, si bien los tiempos invitan a introducir cambios, estrategia aplicada por Netflix en su versión de Persuasión con Dakota Johnson, que sin perder su esencia clásica reviste mayor ligereza para resultar más cercana y ‘digerible’ en el marco del cine de plataformas. Tanto la película de la directora teatral Carrie Cracknell como la actriz, con su encanto natural y su belleza (idóneos para un filme de época), cumplen y convencen.

La clave del tratamiento del estreno de Netflix reside en la ruptura de la cuarta pared y en el hecho de que Anne Elliot, la protagonista, se dirige directamente al espectador, al que comenta detalles con ironía (tono anunciado cuando al inicio describe a su cargante familia), expresa sus emociones y lanza miradas cómplices. Un recurso formal nada novedoso pero que retiene cierta frescura y que funciona y canaliza el mencionado punto ligero. Aunque la modulación remite a la temible mirada posmoderna, la cuestión queda por suerte contenida.

La propuesta, que coge el relevo de plasmaciones como la de Roger Michell de 1995 (con Amanda Root y Ciarán Hinds) o la de Adrian Shergold de 2007 (con Sally Hawkins y Rupert Penry-Jones), muestra a una joven frustrada por haber renunciado al amor años atrás porque el hombre con el que intimó no tenía ni posición ni fortuna, con lo que eso implica en la Inglaterra de principios del siglo XIX.

Cartel de 'Persuasión' en Netflix (Netflix)

En ese contexto interno, Anne se enfrenta a las implicaciones de su inesperado reencuentro con Wentworth (Cosmo Jarvis, intérprete que sorprendió en Nocturnal), ahora un prestigioso capitán de la Marina. La situación lleva aparejado el juego con la tensión y todo lo latente y se complica cuando su exnovio, también removido por volver a verla, va camino de comprometerse con la cuñada de su hermana menor, a la que le une un agradable vínculo. La entrada en escena de un elegante caballero, de esos tan apuestos que generan recelo respecto a sus intenciones reales, encarnado por Henry Goulding, pone la guinda a las dudas y las incomodidades.

Henry Goulding y Cosmo Jarvis, en 'Persuasión' (Netflix)

La narración, con algunos pequeños altibajos, se adscribe a lo correcto y a las disquisiciones románticas entretenidas. La producción, en la que no pasan desapercibidos los apuntes inclusivos en un relato de época (los secundarios a cargo de actores negros), luce cuidada, aunque se nota que Cracknell no termina de aprovechar las posibilidades cinematográficas y en su articulación asoma en ocasiones lo acartonado. En esa línea, las escenas bonitas, como los paseos en exteriores, no logran quitarse su etiqueta de factura televisiva de lujo.

