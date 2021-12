[ArteKino 2021] 'Nocturnal', una relación de ecos turbios en el prometedor debut de Nathalie Biancheri

La directora Nathalie Biancheri, de inicios adscritos al documental, eligió para su debut en el terreno de la ficción una situación revestida de ecos turbios. Nocturnal, una de las 12 películas que pueden verse hasta el 31 de diciembre de manera gratuita en ArteKino 2021 (festival de cine europeo online), muestra la relación de una adolescente con un treintañero. Sin embargo, aunque la cuestión está latente en sus encuentros, la historia no va por esos derroteros, sino que constituye una aproximación diferente a un tema reconocible. Esa modulación y el tratamiento emocional explican por qué se trata de un estimable y prometedor primer trabajo.

El punto de partida lleva a fijarse más si cabe en la realidad interna de los personajes, a cargo de Cosmo Jarvis, en una meritoria interpretación, y de Lauren Coe. Se nota que Pete, pintor de casas, no ha tenido una vida fácil. Su rostro transmite dureza, y por lo que le reprocha su pareja/amante cuando rompe con él se palpa que, por la razón que sea, no quiere avanzar. Por su parte, Laurie, una chica dedicada al atletismo, se encuentra en una etapa de soledad. El vínculo con su madre se ha deteriorado, y el hecho de que no aparezca nadie donde supuestamente había quedado con el grupo y los comentarios burlones para darle celos dejan claro que tampoco conecta con su entorno social.

Pete y Laurie, una noche juntos (ArteKino)

Esa coyuntura impulsa a Laurie a acercarse a Pete, quien entonces la observaba al otro lado de la valla y que ya había intentado, sin éxito, que la joven le hiciera caso. En medio de lo que suscita el delicado trasfondo cuando salen juntos, ya en la primera noche en la discoteca llama la atención la actitud del adulto. En apariencia no busca aprovecharse de ella. A este respecto, en los momentos en los que Laurie claramente se insinúa (por ejemplo, cuando se pinta los labios), él pone distancia y no se deja arrastrar por la tentación.

El título del filme británico, producido en 2019 y exhibido en citas como el D’A Film Festival Barcelona, remite a lo secreto y a lo oscuro de una relación de estas características, ya que Pete dobla en edad a la menor. Hace referencia asimismo a que se ven por las noches, pero a la vez evoca el aspecto de que esas noches juntos llenan a ambos.

Lauren Coe, en 'Nocturnal' (ArteKino)

Tras haberse lanzado, ella se siente protegida, especial, a gusto y atraída, y él, dentro de la incomodidad de las intenciones que detecta, quiere estar con ella. Aunque Biancheri ya introduce antes pequeñas pistas, a la media hora de relato deja entrever la motivación verdadera de Pete. El proceso y la posterior confirmación de la circunstancia revelan que en esencia Nocturnal habla de las cosas que cuesta tanto decir.

El tema de fondo entraña recorrido, al igual que el impacto y las implicaciones, y más si se atiende a las situaciones generadas y a lo alimentado y lo favorecido, por otro lado todo ello símbolo de la dolorosa incapacidad de Pete. El drama entonces adquiere la forma que escondía sin que el cambio implique una pérdida de fuerza.

