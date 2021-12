ArteKino 2021: el mejor festival de cine europeo online vuelve a tu pantalla

Un año más, ArteKino llega a tu pantalla. La sexta edición del festival online de cine europeo joven e independiente te acerca del 1 al 31 de diciembre lo más efervescente de la última hornada de cine europeo, creado por los talentos jóvenes más prometedores del continente.

El festival impulsado por el canal ARTE y Festival Scope para reforzar su apoyo al cine europeo permite descubrir desde tu casa nuevos talentos cinematográficos. Este año son 12 las películas de jóvenes directores y directoras de Europa que forman la selección de ArteKino. Rindiendo homenaje a la diversidad cultural y lingüística de nuestro continente, los filmes están en español, francés, alemán, inglés, polaco e italiano.

La selección de ArteKino 2020 incluye películas que estuvieron en las últimas ediciones del Festival de Berlín, como el documental belga Petit Samedi, de Paloma Sermon-Daï; en el Festival de Venecia, como la serbia Oasis, de Ivan Ikic; en el Festival de Sevilla, como la ucraniana When the Trees Fall, de Marysia Nikitiuk; en el Festival de Gijón, como la rumana Uppercase Print, de Radu Jude; o el Festival de Zurich, como la suiza Sami, Joe and I, de Karin Heberlein.

Todas las películas de ArteKino 2021 podrán verse gratuitamente desde 45 países a través de la web del festival, donde podrán disfrutarse hasta el 31 de diciembre. También existe acceso gratuito desde teléfonos móviles con la aplicación ArteKino (disponible en iOS y Android).

Además de ver las películas, los espectadores podrán votar el título que más les guste. Al término del festival, la película más votada será galardonada con el Premio del Público. La Fundación ArteKino apoya también proyectos de largometrajes a través del Premio Internacional ArteKino, una bolsa de ayudas al desarrollo que otorga en una docena de grandes festivales de cine.

ArteKino tiene como objetivo promocionar el cine europeo y dar acceso a un gran público a largometrajes que, de otra manera, a pesar del éxito y reconocimiento que acumulan en prestigiosos festivales tienen dificultades para encontrar distribución en los cines de cada país.

Póster de ArteKino 2021 Cinemanía

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.